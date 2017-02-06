СБУ уже не хочет запрещать Ле Пен въезд на Украину
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Киев, 6 февраля 2017, 17:38 — REGNUM Служба безопасности Украины решила не запрещать кандидату на пост президента Франции, лидеру французского Национального фронта марин Ле Пен въезд на Украину. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил журналистам руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.
Он заявил, что решение о запрете для Ле Пен въезжать на Украину не принималось. «По результатам оценки всей информации и мнений ведомств было принято коллегиальное решение на данный момент не запрещать въезд», — сказал Ткачук.
Напомним, в начале января этого года СБУ пригрозила Ле Пен запретов на въезд на Украиу. Причиной угроз стало заявление Ле Пен о том, что она не считает воссоединение Крыма с Россией чем-то незаконным.
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