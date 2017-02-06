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Марокко: «Мы никогда не признаем независимость Западной Сахары»

Политика
Членство в Африканском союзе не означает отказ королевства от притязаний на территорию САДР

Рабат, 6 февраля 2017, 17:34 — REGNUM  Марокко никогда не признает независимость Западной Сахары. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на заместителя министра иностранных дел королевства Нассера Бурита.

«Власти королевства никогда не признают независимость Западной Сахары. Более того, мы удвоим наши усилия, чтобы предотвратить признание африканскими странами подобных квазигосударственных образований», — говорится в сообщении.

По словам Бурита, восстановление членства Марокко в Африканском союзе (АС) не означает, что Рабат отказывается от прав на Западную Сахару.

Напомним, что королевство вышло из состава АС (в те годы — Организация африканского единства) в 1984 году, выразив таким образом протест против вступления САДР (Сахарская Арабская Демократическая Республика) в ряды организации. На протяжении последних 33 лет африканские страны фактически признавали Фронт ПОЛИСАРИО в качестве законного и единственного представителя народа САДР.

Президент САДР Брахим Гали, вступивший в должность 12 июля 2016 года, продолжил политику своих предшественников, направленную на мирное урегулирование территориального спора с Марокко.

«Фронт ПОЛИСАРИО уже одержал победу. Признание САДР 54 членами Африканского союза — большое достижение», — подчеркнул директор Арабского центра социальных и политических исследований (Женева) Рияд Сидауи, которого цитирует Sahara Press Service.

Читайте ранее в этом сюжете: Марокко возвращается в Африканский союз

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