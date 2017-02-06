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Возраст понятых предлагают определять по паспорту

Политика
Законопроект внесен в Госдуму
Паспорт
MediaPhoto.Org
Паспорт

Москва, 6 февраля 2017, 17:31 — REGNUM  Законопроект о правилах определения возраста понятых внесло в Госдуму Заксобрание Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Установление возраста понятого производится на основании документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)», — отмечается в поправках в КоАП.

Участие понятых требует от должностных лиц грамотных и последовательных действий, исключающих формальный подход к исполнению служебных обязанностей, указали авторы. При обращении к гражданину с просьбой выступить в качестве понятого необходимо обратить внимание на ряд особенностей, касающихся личности гражданина. Гражданин должен быть совершеннолетним, а ввиду особенностей организма по внешним признакам не всегда возможно верно определить его возраст. «Однако, как сложилось на практике, должностное лицо вписывает в протоколы информацию о гражданах с их слов. При этом занесение информации о понятых без документального подтверждения нередко приводит к совершению должностного подлога», — отмечают парламентарии.

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