Возраст понятых предлагают определять по паспорту

Москва, , 17:31 — REGNUM Законопроект о правилах определения возраста понятых внесло в Госдуму Заксобрание Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Установление возраста понятого производится на основании документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)», — отмечается в поправках в КоАП.

Участие понятых требует от должностных лиц грамотных и последовательных действий, исключающих формальный подход к исполнению служебных обязанностей, указали авторы. При обращении к гражданину с просьбой выступить в качестве понятого необходимо обратить внимание на ряд особенностей, касающихся личности гражданина. Гражданин должен быть совершеннолетним, а ввиду особенностей организма по внешним признакам не всегда возможно верно определить его возраст. «Однако, как сложилось на практике, должностное лицо вписывает в протоколы информацию о гражданах с их слов. При этом занесение информации о понятых без документального подтверждения нередко приводит к совершению должностного подлога», — отмечают парламентарии.