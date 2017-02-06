На праймериз ЕДИНОЙ РОССИИ не заявился ни один кандидат

Ярославль, , 17:31 — REGNUM За практически две недели, прошедшие после запуска процедуры внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» по дополнительным выборам депутата Ярославской областной думы по одномандатному округу № 9 не выдвинулся ни один кандидат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в исполнительном комитете регионального отделения партии.

Процедура приема документов была запущена 25 января и закончится 10 февраля. Принять участие в процедуре внутрипартийного предварительного голосования может любой член партии «Единая Россия» или беспартийный гражданин России при условии отсутствия у него судимости. Принять участие в процедуре в качестве избирателей имеют право все избиратели 9 одномандатного округа, который включает в себя большую часть Ленинского района Ярославля.

Сама дата предварительного голосования пока не назначена. Как сообщил ранее ИА REGNUM секретарь Ярославского городского политсовета «Единой России» Артур Ефремов, это связано с тем, что не назначена и дата довыборов. Назначить дату основного голосования планировалось 8 февраля, однако, в связи с отставкой Олега Килипченко с поста председателя облизибиркома становится неясно, когда региональный избирком примет соответствующие решение.

Несмотря на то, что кандидатов праймериз еще нет, даты предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» и основного голосования не назначены, избирательная кампания в 9 одномандатном округе уже началась. В округе появились листовки и буклеты исполнительного директора ООО «СК «Прогресс» Ильи Тедеева, в которых кандидат заявляет о своих амбициях депутата регионального парламента. Илья Тедеев — неоднократный участник избирательных кампаний разного уровня в Ярославской области. Последние годы он баллотировался от партии «Справедливая Россия» в депутаты муниципалитета Ярославля, Ярославской областной думы, муниципальный совет Ярославского района и муниципальный совет Кузнечихинского сельского поселения. Летом 2015 года, уже как член партии «Единая Россия», Тедеев принимал участие в праймериз по дополнительным выборам депутата муниципалитета в избирательном округе № 2 города Ярославля. Кто составит ему конкуренцию в этот раз пока неизвестно.

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