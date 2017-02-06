Понедельник, 06 Февраля 2017 года
18:35:31 МСК

На праймериз ЕДИНОЙ РОССИИ не заявился ни один кандидат

Политика
С 25 января идет прием заявлений от желающий стать кандидатами внутрипартийного предварительного голосования «Единой России», на данный момент заявлений нет

Ярославль, 6 февраля 2017, 17:31 — REGNUM  За практически две недели, прошедшие после запуска процедуры внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» по дополнительным выборам депутата Ярославской областной думы по одномандатному округу № 9 не выдвинулся ни один кандидат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в исполнительном комитете регионального отделения партии.

Процедура приема документов была запущена 25 января и закончится 10 февраля. Принять участие в процедуре внутрипартийного предварительного голосования может любой член партии «Единая Россия» или беспартийный гражданин России при условии отсутствия у него судимости. Принять участие в процедуре в качестве избирателей имеют право все избиратели 9 одномандатного округа, который включает в себя большую часть Ленинского района Ярославля.

Сама дата предварительного голосования пока не назначена. Как сообщил ранее ИА REGNUM секретарь Ярославского городского политсовета «Единой России» Артур Ефремов, это связано с тем, что не назначена и дата довыборов. Назначить дату основного голосования планировалось 8 февраля, однако, в связи с отставкой Олега Килипченко с поста председателя облизибиркома становится неясно, когда региональный избирком примет соответствующие решение.

Несмотря на то, что кандидатов праймериз еще нет, даты предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» и основного голосования не назначены, избирательная кампания в 9 одномандатном округе уже началась. В округе появились листовки и буклеты исполнительного директора ООО «СК «Прогресс» Ильи Тедеева, в которых кандидат заявляет о своих амбициях депутата регионального парламента. Илья Тедеев — неоднократный участник избирательных кампаний разного уровня в Ярославской области. Последние годы он баллотировался от партии «Справедливая Россия» в депутаты муниципалитета Ярославля, Ярославской областной думы, муниципальный совет Ярославского района и муниципальный совет Кузнечихинского сельского поселения. Летом 2015 года, уже как член партии «Единая Россия», Тедеев принимал участие в праймериз по дополнительным выборам депутата муниципалитета в избирательном округе № 2 города Ярославля. Кто составит ему конкуренцию в этот раз пока неизвестно.

Читайте ранее в этом сюжете: Дан старт праймериз на дополнительных выборах в ярославскую областную думу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы депутатов Ярославской областной думы-2017
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Вице-спикера Сейма Литвы обвинили в любви к России и Путину
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
06.02.17
Новая модель теплоснабжения: Рост цен и выкручивание рук регионам
МоскваРоссия Тепловая энергетика Экономика
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 6 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Не донёс: Первый в России приговор из «пакета Яровой» вынесен в Астрахани
АстраханьРоссия Антитеррор Происшествия
NB!
06.02.17
Румыния: противники и сторонники правительства пойдут «стенкой на стенку»?
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
06.02.17
Виктория ИвановскаяСнизить тарифы или отделить энергохозяйство: Ставрополье ждёт объективности
СтавропольРоссия Привлечение инвестиций в региональную экономику Экономика
NB!
06.02.17
Возраст понятых предлагают определять по паспорту
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
06.02.17
Нина Градова«Если завтра война...»: Несостоявшая продовольственная революция
МоскваРоссия «Если завтра война…» - может ли Россия мобилизоваться? Экономика
NB!
06.02.17
«Сохранение влияния Собянина в Прикамье обостряет интригу на Среднем Урале»
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
06.02.17
Рамазан Абдулатипов о борьбе за парк: «Демократия дошла и до Дагестана»
МахачкалаРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Общество
NB!
06.02.17
Тимошенко требует объявить войну РФ и ввести военное положение в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
«Политическая судьба Худилайнена заканчивается»
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Дмитрий ТёткинЧему равен комикс? Или скелеты в шкафу художника
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
06.02.17
Татьяна ПолосковаГрабли: Лавров готовит России в Венесуэле Януковича №2?
МоскваРоссия Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
06.02.17
Джемилев: Каждый день санкций приближает распад России
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
06.02.17
Станислав Стремидловский«Трамп заставит Киев дать автономию Донбассу, Закарпатью и Бессарабии»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
06.02.17
Анатолий ШлыковОткрытое письмо в министерство информации Республики Беларусь
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
06.02.17
Райкин: Россия – «некрофильское государство»
Санкт-ПетербургРоссия Театр Общество
NB!
06.02.17
РАН признала гомеопатию лженаукой: Фактор веры и точки
МоскваРоссия Научные исследования Политика
NB!
06.02.17
«Виктор Басаргин – жертва двух классических недостатков»
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Путин предложил Максиму Решетникову стать и.о. губернатора Пермского края
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Правительство РФ утвердило увеличение расходов на ЧМ-2018 в России
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
ещё главное