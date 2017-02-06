Делегация Узбекистана посетила Туркмению с дружественным визитом

Узбекистан, в числе главных приоритетов своей внешней политики, обозначил отношения с соседними странами Центральной Азии

Ташкент, , 17:18 — REGNUM Состоялись визиты делегаций Бухарской и Хорезмской областей Узбекистана в Лебапский и Дашогузский велаяты Туркмении, сообщает МИД Узбекистана.

«В рамках поездок проведены встречи и переговоры с участием глав администраций, представителей деловых и общественных кругов указанных регионов двух стран», — говорится в сообщении.

Стороны отметили важность дальнейшего продвижения прямых и тесных партнерских контактов на межрегиональном уровне, «прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах».

«В ходе поездок для узбекских делегаций были организованы ознакомительные посещения производственно-промышленных предприятий и объектов культуры», — отмечает МИД.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан, в числе главных приоритетов своей внешней политики, обозначил отношения с соседними странами Центральной Азии.Делегация Узбекистана 26 октября совершила визит в Киргизию «с целью укрепления дружественных добрососедских отношений» https://regnum.ru/news/polit/2196609.html.

До этого, делегация Киргизии во главе с первым вице-премьером страны Мухамметкалы Абулгазиевым 1 октября посетила «с визитом дружбы» Андижанскую область Узбекистана.

Таджикистан и Узбекистан подписали документ о возобновлении авиасообщения, которое было прекращено с 1992 года, протоколы о взаимных поставках продукции и о понижающем коэффициенте на железнодорожные перевозки.