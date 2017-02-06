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Эстония планирует купить 12 южнокорейских самоходных гаубиц К9 Thunder

Политика
Артиллерийский дивизион 1-й пехотной бригады эстонской армии получит их вместо имеющихся советских и немецких буксируемых артиллерийских систем

Таллин, 6 февраля 2017, 17:08 — REGNUM  Вооруженные силы Эстонии планируют покупку 12 155-мм самохродных гаубиц К9 Thunder южнокорейского производства, сообщает портал delfi.ee.

По информации эстонских СМИ, соглашение о покупке 12 южнокорейских 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder производства корпорации Hanwha Techwin должен 6 февраля 2017 года подписать командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас.

Приобретением планируют в 2021 году перевооружить артиллерийский дивизион 1-й пехотной бригады эстонской армии, дислоцированный в Тапа. Сейчас дивизион вооружен купленными в ФРГ 155-мм/39 буксируемыми гаубицами FН-70 и присланными из Финляндии 122-мм буксируемыми гаубицами Д-30 советского производства.

Интересно отметить, что армия Финляндии также планирует закупку аналогичных южнокорейских САУ К9. Министерство обороны Эстонии в своем решении опираются на заявления финских военных о хороших результатах испытаний САУ К9, в том числе в зимних условиях, на территории Финляндии и Норвегии.

Не исключено, что министерство обороны Эстонии рассчитывает создать общую с финской армией систему снабжения и обучения экипажей для новых САУ южнокорейского производства. Планирует ли Эстония купить б/у САУ К9 из состоящих на вооружении южнокорейской армии или закажет производство новой партии артиллерийских систем.

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