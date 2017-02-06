«В случае отставки глава Карелии может избраться в Госдуму от Ленобласти»

Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Если Александр Худилайнен покинет должность главы Республики Карелия, он сможет рассчитывать на пост в федеральных структурах власти. Одним из вариантов является его выдвижение кандидатом в депутаты Государственной думы от Ленинградской области в бывшем одномандатном округе Сергея Нарышкина. Таким мнением сегодня, 6 февраля, с корреспондентом ИА REGNUM поделился политолог Дмитрий Солонников.

Напомним, до назначения в Карелию в 2012 году вся карьера Александра Худилайнена была связана с Ленинградской областью, где он возглавлял Гатчинский район, а затем — парламент 47-го региона.

Ранее в прессе появилась информация о том, что в ближайшие дни следует ожидать отставки глав пяти регионов России: Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей и Бурятии. Отставка также упомянутого в этом списке главы Пермского края уже произошла сегодня.

По мнению Дмитрия Солонникова, политических перспектив непосредственно в Ленинградской области у Худилайнена не будет, там «нет вакантных мест». Скорее всего, подчеркнул политолог, в случае отставки, разговор будет идти о переходе в федеральные структуры власти.

«Теоретически, возможна попытка избраться по освободившемуся округу в Государственную думу, практически — это будет только через договоренность в Кремле. Если его, как кандидата, согласуют от этого округа, значит, он пойдет от партии власти и успешно изберется. Но мне кажется, что быть губернатором Карелии, а потом простым депутатом от Ленобласти, это такое заметное понижение и имиджевая неудача, если только это не какая-то краткосрочная игра, чтобы потом куда-то пойти уже с этой позиции», — сказал Солонников.

Напомним, выигравший выборы в Госдуму по Кингисеппскому избирательному округу в сентябре 2016 года Сергей Нарышкин вскоре отказался от мандата, поскольку был назначен директором Службы внешней разведки. Новые выборы в Кингисеппском округе состоятся в единый день голосования осенью 2017 года.

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Дмитрий Солонников полагает, что в любом случае, если отставка Худилайнена произойдет в ближайшее время, он будет устраиваться в какие-либо федеральные структуры власти, «будет пытаться договориться о том, чтобы там быть полезным и там остаться на виду».

Политолог напомнил, что в 14-ти регионах в этом году пройдут плановые выборы губернаторов. Также есть список из 10-ти проблемных регионов. «Эти два списка пересекаются. Карелия и Новгородская область находятся в одном и другом списке. Скорее всего, в них и будут изменения. Как быстро это произойдет, зависит от того, как быстро найдется преемник — человек, который будет избираться, и приемлемая должность для отхода ныне действующего главы региона. Как только эти два места сложатся, тут же будет досрочная отставка», — считает Солонников.

Эксперт отметил, что оба этих региона роднят схожие проблемы: сложная экономическая ситуация, большое количество скандалов с региональными элитами.

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