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«Отставка пермского губернатора: кто на очереди»

Политика
Большие шансы на отставку и губернаторов Рязанской и Новгородской областей, считает эксперт

Пермь, 6 февраля 2017, 17:00 — REGNUM  

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин принял решение об отставке самостоятельно, но под давлением обстоятельств непреодолимой силы — у него были бы серьезные проблемы и перед собственными выборами и перед выборами 2018 года, заявил корреспонденту политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, комментируя отставку пермского губернатора.

«Басаргин, которого еще не раз вспомнят добрым словом, к сожалению, не уделил должного внимания информационному сопровождению своей деятельности и, кроме всего прочего, его часто упрекали в кадровой чахарде. Его кадровая политика и информационное сопровождение оставляли желать лучшего. Отношение к нему сложилось не самое положительное, то есть по сравнению с предшественниками он, увы, проиграл», — считает эксперт.

«При всех его достоинствах есть одна проблема — он оказался слабым звеном, что было подтверждено выборами 2016 года. Но сам Басаргин готовился в предстоящим выборам — отправил в отставку правительство, заявил о своем желании баллотироваться, но, мне кажется, такой мощный и региональнозначимый край, где присутствует много лоббистских групп, требовал более эффективного управления во всех отношениях», — высказал свое мнение Калачев.

«Следующим претендентом на отставку может стать губернатор Рязанской области Олег Иванович Ковалёв. Тот список, который выдали сегодня СМИ, не совсем точно отражает реальность. Есть губернаторы вполне эффективные, но встает проблема возраста так, как в случае с губернатором Новгородской области Митиным Сергеем Герасимовичем. Безусловно, хороший губернатор, на хорошем счету, но ему уже 65 лет, поэтому возникает вопрос, что делать дальше», — пояснил эксперт.

«Но в случае с Ковалевым, у которого масса проблем, дело не в возрасте. Дело в том, что социальное самочувствие и недовольство в его регионе усиливается, сам губернатор не популярен, может стать проблемой с точки зрения эффективности управления и проблемой в кампании 2018 года», — сказал Калачев.

«Люди часто в федеральных кампаниях выражают свой протест, не потому что они плохо относятся к федеральным правителям, а потому что региональные правители тянут федеральную ситуацию вниз», — резюмировал эксперт.

Напомним, СМИ писали, что, кроме губернатора Пермского края (Виктор Басаргин), под пристальным вниманием Кремля находятся губернаторы: Карелии (Александр Худилайнен), Бурятии (Вячеслав Наговицын), Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областей.

Читайте также: Песков назвал изменения в корпусе губернаторов «нормальным процессом»Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 февраля, Губернатор Пермского края Басаргин подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин исполняющим обязанности губернатора Пермского края назначил Максима Решетникова, который с апреля 2012 года являлся министром правительства Москвы, руководителем Департамента экономической политики и развития столицы.

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