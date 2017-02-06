Тимошенко шантажирует Гройсмана потерей поддержки США

Киев, , 16:54 — REGNUM В ближайшее время украинская фракция «Батькивщина» будет инициировать отставку Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Об этом 6 февраля в кулуарах Рады заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передает ИА REGNUM.

«Президент (президент Украины Петр Порошенко — прим. ИА REGNUM ), премьер Гройсман и большинство в парламенте, которое опирается на Яценюка, они сегодня не обращают внимания на народ. Они знают, что пока они не захотят каких-либо выборов, их в стране не будет. И они просто, это уже не коррупция, они грабят страну по полной программе. Поэтому мы считаем, что уже сегодня нужно инициировать вопрос отставки непрофессионального, коррумпированного правительства Гройсмана и делать это как можно быстрее», — призвала Тимошенко.

«Наша фракция будет инициировать подписание такого проекта постановления об отчет правительства, о выражении ему недоверия и об отставке правительства Гройсмана. Больше страна терпеть эту коррупцию, этот непрофессионализм и поборы с людей больше не имеет права», — сказала Тимошенко.

Она сообщила, что во время визита в США американские политики якобы выражали недовольство уровнем коррупции на Украине. «В каждом кабинете, в котором я была: у сенаторов, у конгрессменов, политиков, политологов, стратегов, задается вопрос: когда в Украине прекратится коррупция на самом высоком уровне? Называются фамилии из окружения президента Украины. Недавно и действующего премьер-министра Украины. И говорят, если такая коррупция на самом высоком уровне в Украине продолжится, то категорически никто не будет рассматривать никакую помощь Украине. Почему у нас до сих пор не созданы временные следственные комиссии?», — задалась вопросом Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября 2016 года в Киеве экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили провел митинг (вывел несколько тысяч из новосозданной партии «Рух новых сил») с требованием провести на Украине досрочные парламентские выборы. В ходе своего митинга под названием «Последняя зима этой Рады» Саакашвили обвинил Порошенко в том, что он «нагло врет» называя недовольных украинцев, выходящих на протесты «агентами Кремля». …"Власть, Администрация президента, президент, Рада, нагло врут, объявляя всех, кто выходит на улицы «кремлевскими агентами».

Напомним, в середине ноября 2016 года внефракционный депутат Верховной Рады Вадим Рабинович призвал украинские власти выдать властям Грузии Саакашвили, а также лишить его украинского гражданства.