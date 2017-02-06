Понедельник, 06 Февраля 2017 года
17:06:32 МСК

Тимошенко шантажирует Гройсмана потерей поддержки США

Политика
«Батькивщина» инициирует отставку украинского правительства

Киев, 6 февраля 2017, 16:54 — REGNUM  В ближайшее время украинская фракция «Батькивщина» будет инициировать отставку Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Об этом 6 февраля в кулуарах Рады заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передает ИА REGNUM.

«Президент (президент Украины Петр Порошенко — прим. ИА REGNUM ), премьер Гройсман и большинство в парламенте, которое опирается на Яценюка, они сегодня не обращают внимания на народ. Они знают, что пока они не захотят каких-либо выборов, их в стране не будет. И они просто, это уже не коррупция, они грабят страну по полной программе. Поэтому мы считаем, что уже сегодня нужно инициировать вопрос отставки непрофессионального, коррумпированного правительства Гройсмана и делать это как можно быстрее», — призвала Тимошенко.

«Наша фракция будет инициировать подписание такого проекта постановления об отчет правительства, о выражении ему недоверия и об отставке правительства Гройсмана. Больше страна терпеть эту коррупцию, этот непрофессионализм и поборы с людей больше не имеет права», — сказала Тимошенко.

Она сообщила, что во время визита в США американские политики якобы выражали недовольство уровнем коррупции на Украине. «В каждом кабинете, в котором я была: у сенаторов, у конгрессменов, политиков, политологов, стратегов, задается вопрос: когда в Украине прекратится коррупция на самом высоком уровне? Называются фамилии из окружения президента Украины. Недавно и действующего премьер-министра Украины. И говорят, если такая коррупция на самом высоком уровне в Украине продолжится, то категорически никто не будет рассматривать никакую помощь Украине. Почему у нас до сих пор не созданы временные следственные комиссии?», — задалась вопросом Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября 2016 года в Киеве экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили провел митинг (вывел несколько тысяч из новосозданной партии «Рух новых сил») с требованием провести на Украине досрочные парламентские выборы. В ходе своего митинга под названием «Последняя зима этой Рады» Саакашвили обвинил Порошенко в том, что он «нагло врет» называя недовольных украинцев, выходящих на протесты «агентами Кремля». …"Власть, Администрация президента, президент, Рада, нагло врут, объявляя всех, кто выходит на улицы «кремлевскими агентами».

Напомним, в середине ноября 2016 года внефракционный депутат Верховной Рады Вадим Рабинович призвал украинские власти выдать властям Грузии Саакашвили, а также лишить его украинского гражданства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и США
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Нина Градова«Если завтра война...»: Несостоявшая продовольственная революция
МоскваРоссия «Если завтра война…» - может ли Россия мобилизоваться? Экономика
NB!
06.02.17
«Сохранение влияния Собянина в Прикамье обостряет интригу на Среднем Урале»
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
06.02.17
Рамазан Абдулатипов о борьбе за парк: «Демократия дошла и до Дагестана»
МахачкалаРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Общество
NB!
06.02.17
Тимошенко требует объявить войну РФ и ввести военное положение в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
«Политическая судьба Худилайнена заканчивается»
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Анна ОсиповаИсчезающая Армения и выборы в ней
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
06.02.17
Татьяна ПолосковаГрабли: Лавров готовит России в Венесуэле Януковича №2?
МоскваРоссия Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
06.02.17
Джемилев: Каждый день санкций приближает распад России
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
06.02.17
Станислав Стремидловский«Трамп заставит Киев дать автономию Донбассу, Закарпатью и Бессарабии»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
06.02.17
Анатолий ШлыковОткрытое письмо в министерство информации Республики Беларусь
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
06.02.17
Райкин: Россия – «некрофильское государство»
Санкт-ПетербургРоссия Театр Общество
NB!
06.02.17
Станислав ТарасовСША бьют по Ирану и Турции
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
«Виктор Басаргин – жертва двух классических недостатков»
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Путин предложил Максиму Решетникову стать и.о. губернатора Пермского края
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Правительство РФ утвердило увеличение расходов на ЧМ-2018 в России
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
06.02.17
Назначен и.о. губернатора Пермского края
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Песков: Слова журналиста Fox News о Путине – недопустимы
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
06.02.17
Максим ИсаевВооруженные силы США можно «спасти» — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Ариф АсалыоглуЯма, которую вырыл Эрдоган: есть ли будущее у турецкой экономики
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Экономика
NB!
06.02.17
Пресс-служба новгородского губернатора: «Глава региона находится в Москве»
Великий НовгородРоссия Выборы губернатора Новгородской области — 2017 Политика
NB!
06.02.17
Прикамье без Басаргина: кто на новенького?
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Александр БеловНа выборах в США победил Китай – The National Interest
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное