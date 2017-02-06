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Western Sahara Resource Watch: Евросоюз уважает суверенитет Западной Сахары

Политика
Брюссель принимает во внимание «отдельный и особый статус» Сахарской Арабской Демократической Республики

Тифарити, 6 февраля 2017, 16:43 — REGNUM  Обсерватория природных ресурсов Западной Сахары (Western Sahara Resource Watch, WSRW) приветствует заявление Европейского союза (ЕС) об уважении «отдельного и особого статуса» территории Западной Сахары в вопросе импорта энергии из Марокко. Об этом сообщает Sahara Press Service.

«Наблюдается существенное изменение в позиции Европейской комиссии в отношении Западной Сахары, в то время как ранее комиссия систематически заявила, что Западная Сахара де-факто находится под управлением Марокко», — отметили в организации.

Ранее европейский комиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Ариас Каньете заявлял, что Брюссель в соответствии с нормами международного права должен «принимать во внимание отдельный и особый статус территории Западной Сахары» в торговле с Марокко возобновляемыми источниками энергии.

Заявление еврокомиссара прозвучало после решения суда ЕС от 21 декабря 2016 года, который заключил, что соглашение об ассоциации и либерализации ЕС-Марокко не может распространяться Западной Сахаре, так как она не является частью королевства.

WSRW утверждает, что речь идёт о «первом признании» независимости сахарской территории от Марокко. Тем более что позиция комиссара совпала с решением суда Евросоюза.

17 ноября 2016 года Испания, Португалия, Франция и Германия подписали декларацию о сотрудничестве с Марокко в области возобновляемых источников энергии. Однако большая часть планируемых и действующих электростанций возобновляемых источников энергии находятся на территории Западной Сахары, оккупированной Марокко с 1975 года. Часть вырабатываемой энергии может быть экспортирована из оккупированной Западной Сахары в связи с тем, что если Марокко соединит энергетические заводы территории к своей собственной национальной сети, подчеркнули в WSRW.

Власти Марокко прогнозируют, что к 2020 году более четверти производства экологически чистой энергии всего королевства будет расположено в Западной Сахаре.

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