Понедельник, 06 Февраля 2017 года
17:05:20 МСК

СМИ США: две трети американских палубных истребителей небоеспособны

Политика
35% самолетов стоят без запчастей, 27% находятся на техобслуживании

Вашингтон, 6 февраля 2017, 16:39 — REGNUM  Более половины американских палубных истребителей F/A-18 Hornet и Super Hornet не способны подняться в воздух, сообщает газета Defense News.

По информации издания, 27% истребителей находятся на техническом обслуживании, а еще 35% стоят в ожидании различных запчастей. Главной причиной этого явления называется нехватка финансирования ремонта авиатехники.

Кроме состояния палубных истребителей, ВМС США жалутся на техническое состояние штурмовых, патрульных и транспортных самолетов и вертолетов, 53% которых по разным причинам не могут летать. Число неспособных оторваться от земли летательных аппаратов флота доходит до 1700 единиц.

Напомним, в первых числах февраля 2017 года новый глава Пентагона Джеймс Мэттис уже приказал составить обоснование для пересмотра оборонного бюджета на 2017 финансовый год для боевой подготовки американских военных к борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Генерал уже заявил, что бюджет должен быть пересмотрен не только на текущий, но и на следующие годы. То же самое касается и оборонной программы на 2019−2023 годы.

При этом ВМС США считают своей первоочередной задачей найти средства на содержание уже существующей техники и на обучение персонала.

Стоит отметить, что новый президент США Дональд Трамп одной из своих приоритетных задач провозглашает перевооружение армии и флота США.

Читайте ранее в этом сюжете: Эскадренные миноносцы Британии назвали «ящиками с гаечными ключами»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Нина Градова«Если завтра война...»: Несостоявшая продовольственная революция
МоскваРоссия «Если завтра война…» - может ли Россия мобилизоваться? Экономика
NB!
06.02.17
Рамазан Абдулатипов о борьбе за парк: «Демократия дошла и до Дагестана»
МахачкалаРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Общество
NB!
06.02.17
Тимошенко требует объявить войну РФ и ввести военное положение в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
«Политическая судьба Худилайнена заканчивается»
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Анна ОсиповаИсчезающая Армения и выборы в ней
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
06.02.17
Дмитрий ТёткинЧему равен комикс? Или скелеты в шкафу художника
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
06.02.17
Джемилев: Каждый день санкций приближает распад России
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
06.02.17
Станислав Стремидловский«Трамп заставит Киев дать автономию Донбассу, Закарпатью и Бессарабии»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
06.02.17
Анатолий ШлыковОткрытое письмо в министерство информации Республики Беларусь
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
06.02.17
Райкин: Россия – «некрофильское государство»
Санкт-ПетербургРоссия Театр Общество
NB!
06.02.17
Станислав ТарасовСША бьют по Ирану и Турции
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
РАН признала гомеопатию лженаукой: Фактор веры и точки
МоскваРоссия Научные исследования Политика
NB!
06.02.17
Путин предложил Максиму Решетникову стать и.о. губернатора Пермского края
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Правительство РФ утвердило увеличение расходов на ЧМ-2018 в России
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
06.02.17
Назначен и.о. губернатора Пермского края
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Песков: Слова журналиста Fox News о Путине – недопустимы
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
06.02.17
Максим ИсаевВооруженные силы США можно «спасти» — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ США не шутили про «аграрную супердержаву»: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
06.02.17
Пресс-служба новгородского губернатора: «Глава региона находится в Москве»
Великий НовгородРоссия Выборы губернатора Новгородской области — 2017 Политика
NB!
06.02.17
Прикамье без Басаргина: кто на новенького?
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Александр БеловНа выборах в США победил Китай – The National Interest
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
54% жителей РФ категорически против отмены «закона Димы Яковлева»: опрос
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Общество
ещё главное