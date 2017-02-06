СМИ США: две трети американских палубных истребителей небоеспособны

Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Более половины американских палубных истребителей F/A-18 Hornet и Super Hornet не способны подняться в воздух, сообщает газета Defense News.

По информации издания, 27% истребителей находятся на техническом обслуживании, а еще 35% стоят в ожидании различных запчастей. Главной причиной этого явления называется нехватка финансирования ремонта авиатехники.

Кроме состояния палубных истребителей, ВМС США жалутся на техническое состояние штурмовых, патрульных и транспортных самолетов и вертолетов, 53% которых по разным причинам не могут летать. Число неспособных оторваться от земли летательных аппаратов флота доходит до 1700 единиц.

Напомним, в первых числах февраля 2017 года новый глава Пентагона Джеймс Мэттис уже приказал составить обоснование для пересмотра оборонного бюджета на 2017 финансовый год для боевой подготовки американских военных к борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Генерал уже заявил, что бюджет должен быть пересмотрен не только на текущий, но и на следующие годы. То же самое касается и оборонной программы на 2019−2023 годы.

При этом ВМС США считают своей первоочередной задачей найти средства на содержание уже существующей техники и на обучение персонала.

Стоит отметить, что новый президент США Дональд Трамп одной из своих приоритетных задач провозглашает перевооружение армии и флота США.

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