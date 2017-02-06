В столице Казахстана завершился технический раунд переговоров по Сирии

Астана, , 16:39 — REGNUM В столице Казахстана Астане завершились технические переговоры между делегациями России, Турции, Ирана и ООН по вопросам прекращения боевых действий на территории Сирии.

Напомним, заседание совместной оперативной группы началось сегодня, 6 февраля, утром. Как сообщили перед встречей официальные представители делегаций стран — гарантов по Сирии, на заседании планировалось обсудить соблюдение конфликтующими режима прекращения огня, выработать меры по контролю за перемирием и пресечению нарушений договоренностей, а также решить вопросы гуманитарного содействия и повышения доверия между сирийской оппозицией и властями страны.

После завершения встречи на брифинге для СМИ глава российской делегации — заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов сообщил, что стороны подтвердили готовность продолжения взаимодействия в интересах полного выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии.

«Участники заседания обсудили ход выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии, особые меры по создания механизмов эффективного мониторинга и контроля в целях обеспечения полного соблюдения режима прекращения боевых действий, предотвращения любых провокаций, определение всех модальностей режима. Участники также обсудили меры взаимного доверия и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа», — отметил Гаджимагомедов.

Напомним, международная техническая встреча по Сирии стала продолжением Астанинского процесса — международной встречи в столице Казахстана, прошедшей 23−24 января 2017 года. Астанинский процесс стал дополнительной площадкой к Женевским переговорам для урегулирования конфликта в Сирии.

Идея провести переговоры в Астане была озвучена 20 декабря 2016 года в Москве на встрече глав внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана. Тогда министры стран — участниц высказались за установление перемирия на всей территории Сирийской Арабской Республики. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев согласился на организацию переговорного процесса.

21 января представитель Швеции Олоф Скоог, исполняющий обязанности главы Совбеза ООН, сообщил, что страны — участницы СБ ООН «приветствовали и поддержали усилия России и Турции по прекращению насилия, установлению режима прекращения огня и придания импульса политическому процессу под руководством ООН».

По итогам Астанинского процесса Российская Федерация передала представителям так называемой вооруженной сирийской оппозиции проект новой конституции Сирийской Арабской Республики. Как сообщил тогда журналистам глава российской делегации на межсирийских переговорах в Астане Александр Лаврентьев, этот шаг нельзя расценивать как вмешательство России во внутренние дела Сирии.

«Хочу особо подчеркнуть: нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать этому какой-то дополнительный стимулирующий импульс, никоим образом не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия конституции», — пояснил Лаврентьев.

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