Тимошенко требует объявить войну РФ и ввести военное положение в Донбассе

Киев, , 16:27 — REGNUM



В США лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко провела встречу с президентом Дональдом Трампом, а также рядом конгрессменов, сенаторов и политиков. Об этом Тимошенко заявила 6 февраля на заседании согласительного совета украинского парламента, передает ИА REGNUM .

По ее словам, США призвали Киев на законодательном уровне признать «оккупацию Крыма, Донецкой и Луганской областей», а также сменить формулировку «антитеррористическая операция» на «война».

«Во время моей встречи с президентом США я услышала поддержку Украины, желание помочь Украине. Украина не лишится помощи самого надежного нашего союзника — США. Но многое в руках Украины… Я неделю работала в США и приняла участие в десятках важных для Украины встреч. Но какой вопрос задают на всех этих встречах? Первый вопрос: вы говорите о войне? Вы говорите, что война сегодня, по сути, уничтожает Украину? Покажите хоть один документ, где война названа войной, где реально объявлены территории, где есть внешний агрессор, оккупированными. Они говорят, что вы сами дезориентируете практически весь мир, говоря о том, что здесь не война, а просто терроризм отдельных структур, которые действуют на востоке. Поэтому сегодня речь идет не о том, как мы это назовем, а о том, как мир и новая власть в США, во Франции и других странах, где пройдут выборы, будут воспринимать эти двойные стандарты», — сказала Тимошенко.

Она призвала Раду официально признать Российскую Федерацию «агрессором». «Надо прекратить пустые разговоры о патриотизме, которые звучат и с трибуны ВР, и в том числе, на этом согласительном совете, а, наконец, отчетливо Украине стать на позиции, что это война России против Украины… Ключевым стало обострение военного конфликта на востоке Украины. И все, что происходит вокруг Авдеевки и в самой Авдеевке — это четкое свидетельство того, что агрессор не останавливается, что он наращивает свою военную агрессию. И ответственность в полной мере за это лежит на стране-агрессоре Российской Федерации, на Кремле. Без высокотехнологического вооружения наши солдаты почти голыми руками защищают границы. Им большая благодарность. Слава героям, которые погибли. И также большая благодарность украинскому местному населению, которое мужественно выдерживает последствия войны», — рассказала Тимошенко.

Она также призвала Раду принять закон об «оккупированных территориях», ввести масштабную блокаду неподконтрольных территорий и объявить в Донбассе военное положение. «Нам нужно точно принять закон об оккупированных территориях, нужно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях. Надо прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями. И что вы думаете, что эта война продолжалась бы, если бы покупали все, что идет с оккупированных территорий в Украину? Таким образом, идет финансирование войны против Украины самими украинскими чиновниками и высшим руководством страны. Все видят, что идет торговля с оккупированными территориями. Я хочу поблагодарить всех депутатов, которые пытаются прекратить эту торговлю, в том числе применяя силу и силовые акции. Это все позор и это все видят за пределами Украины», — заявила Тимошенко.

Политик также добавила, что в Раде найдутся подписи, чтобы внести в ВР указ о введении военного положения в Луганской и Донецкой областях, а также признании «войны войной, а оккупации оккупацией».

В свою очередь, 6 февраля народный депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко допустила введение военного положения, если будет сохраняться военное обострение на Донбассе.

«Если такое обострение будет продолжаться длительный период, и это будет грозить экологической безопасности, гуманитарной безопасности. И мы увидим, что Путин серьезно настроен наступать по всем фронтам, мы допускаем введение военного положения», — сказала Луценко.

Она отметила, что за два года Украине удалось создать боеспособную армию, которая не будет допускать военные ошибки 2014−2015 гг. «Мы увидели, и Путин тоже увидел, что Украина готова оказывать сопротивление, что украинская армия готова идти в контрнаступление и все государственные службы, правительство готовы. Это уже не то, что было в Дебальцево. Это уже не та ситуация, что была в Иловайске. Все было готово для эвакуации населения, войска были подтянуты, ВСУ были организованы. За 1,5 суток были организованы (в Авдеевке — прим. ИА REGNUM) пункты обогрева, пункты раздачи продовольствия. Машина работает. Украина готова. Все будет зависеть от того, как будет обостряться ситуация. Такой вариант возможен. Но не мы принимаем решение», — пояснила Луценко.

Кроме того, экс-премьер-министр Украины, украинский представитель в переговорной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук считает, что Украина неизбежно приближается к болезненному этапу в войне с Россией.

«Мировой опыт подобных конфликтов говорит, что в итоге все приходят к болезненному компромиссу и диапазону уступок. Но не тех, которые предлагал Виктор Пинчук (внести изменения в Конституцию Украины и предоставить особый статус Донбассу — прим. ИА REGNUM ). Сейчас можно быть на 100% уверенным, что очень нескоро Украина вернется к состоянию 2013 года. Я имею в виду неоккупированный Крым и беспроблемный Донбасс», — сказал в интервью изданию Лига. нет Марчук.

Он отметил, что украинское общество требует быстрой победы с тем условием, чтобы это не сказалось на их привычном образе жизни, а так не бывает. «У нас часто приводят в пример Хорватию. Но хорваты, чтобы освободить захваченные Сербией территории, много лет всей страной жили в условиях военного лагеря. Израиль живет в таких условиях и сейчас. Мы уже вплотную подошли к тому, что пора ставить вопрос и озвучить стране то, до какого уровня компромисса может пойти Украина. Политик, который это озвучит, действительно станет камикадзе и потеряет рейтинг. Потому момент оттягивается до последнего», — рассказал Марчук.

Говоря о поле для компромиссов, Марчук в качестве примера назвал формирования временных администраций в отдельных районах Донбасса и порядок пересечения границы. При этом политик отметил, что предметом компромисса не могут быть вопросы государственной границы, суверенитета, независимой внешней и внутренней политики, а также другие базовые параметры государственности.