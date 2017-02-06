МИД Ирана: Нам нет необходимости проверять реакцию Трампа

Тегеран, , 16:17 — REGNUM Власти Ирана заявили, что недавнее испытание баллистической ракеты не было вызвано желанием Тегерана проверить реакцию президента США Дональда Трампа, сообщает 6 февраля Reuters.

«Ракетные испытания Ирана не являются посланием новому правительству США. Нет необходимости в проверке мистера Трампа. За последние несколько дней мы ознакомились с его точкой зрения по целому ряду вопросов… Мы достаточно хорошо его знаем», — сказал представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Напомним, 29 января в районе северного иранского города Семнан прошел испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно, что администрация США ввела новые санкции против Исламской Республики Иран. Санкции представляют собой заморозку активов (если таковые имеются на территории США), запрет на въезд и запрет американским гражданам и компаниям вести дела с теми, кто попал под санкции.

5 февраля в интервью телеканалу Fox News президент США назвал Иран «террористическим государством номер один».

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