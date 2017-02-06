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Ангела Меркель официально выдвинута на пост канцлера от ХДС/ХСС

Политика
Несмотря на критику со стороны Христианско-социального союза Баварии, действующий канцлер Ангела Меркель вновь выдвинута на главный пост в стране
Ангела Меркель
Иллюстрация: Bundeskanzlerin.de
Ангела Меркель

Берлин, 6 февраля 2017, 16:05 — REGNUM  Консерваторы Германии договорились выдвинуть Ангелу Меркель в качестве кандидата на пост канцлера на выборах 24 сентября 2017 года, сообщает Reuters.

По словам участников конференции немецких консерваторов, такое решение было принято, несмотря на долгие споры относительно путей решения проблемы наплыва беженцев. Так, Христианско-социальный союз (ХСС) — баварская партия, состоящая в союзе с партией Меркель Христианско-демократический союз (ХДС), — на протяжении долгого времени критикует канцлера за миллион мигрантов въехавших в страну за последние два года.

Встреча ХДС и ХСС проходит в Мюнхене. Делегаты обсуждают пути противостояния на ближайших выборах Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Меркель и лидер ХСС Хорст Зеерхоф представят свою совместную программу на предстоящую кампанию.

Напомним, 24 сентября в Германии пройдут выборы в Бундестаг, лидеру победившей партии будет предложено право сформировать правительство. По опросам общественного мнения, Ангела Меркель сохранит за собой пост канцлера.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Меркель будет снова участвовать в выборах канцлера Германии

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Выборы в Бундестаг ФРГ-2017
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