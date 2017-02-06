Анна Осипова, , 15:57 — REGNUM

Пока в Армении все политические силы самозабвенно готовятся к парламентским выборам, в надежде получить хотя-бы 6−7 процентов и еще на несколько лет, надев дорогие костюмы, засесть в Парламенте страны, Национальная Статистическая Служба опубликовала данные о миграции в 2016 году.

Данные неутешительные даже при сравнении со всеми годами правления действующего президента страны Сержа Саргсяна. Отрицательное сальдо составило более 48 тысяч человек. Почти на 11 процентов больше, чем в 2015 году. И это самые высокие показатели за последние 14 лет. Впрочем, эти данные так и не стали основной новостью в Армении, где все готовятся к парламентским выборам, назначенным на 2 апреля. Руководящей Республиканской партии (РПА) статитисические показатели не указ и она и дальше собирается править. Большинство ее членов этих данных и не увидят, не до этого им. Главное — попасть в парламент. Причем элементарная логика, предсказанная еще классиком революции — «верхи больше не могут, а низы больше не хотят» — подсказывает, что уже пора и им уехать из бедной страны, от греха подальше, пополнив ряды мигрантов.

Неизменно растет и государственный долг Армении, который сегодня уже составляет почти 11 миллиардов долларов. Даже на постсоветском пространстве с трудом можно отыскать еще одну такую страну с такими плачевными показателями и несменяемой властью. Разве что среди центральноазиатских республик, но там и традиции другие. А — географически находясь в Азии и именно в Передней Азии — Армения себя считает страной европейской, с европейскими традициями. Играет в демократические игры. Вот готовится к демократическим парламентским выборам. Партии и объединения перед выборами растут, как грибы после дождя. Но главная, Республиканская партия, все еще уверена, что ее победа неизбежна, а ее лидер Серж Саргсян несменяем и альтернативы ему нет. Если учесть, что за 8 лет правления лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна из страны, по официальным данным, уехало больше 300 000 человек и отрицательное сальдо растет ежегодно, еще один срок правления Сарсяна страна просто не выдержит. Пока безальтернативный лидер будет править Арменией, в ней останутся исключительно члены РПА и члены партий — спутников РПА .

Но до всего этого руководителям страны дела нет. Сначала выборы и неизбежная победа на них, об остальном подумаем потом. Заграница в лице России, Запада и Диаспоры, именно в этом порядке, поможет. Вот единственная логика.

Уже потерявший новизну премьер-министр Армении Карен Карапетян продолжает свое политическое шоу. На днях, побывав во втором городе Армении, самом бедном, Гюмри, заверил журналистов, что страдать гюмрийцам осталось совсем недолго, скоро придут инвестиции, фонд уже создали, и первым вкладчиком фонда будет его собственная семья. Не воодушевленных мыслью о быстрой трансформации Гюмри в Нью — Васюки журналистов, Карен Карапетят пожурил: мол «не верите, оставайтесь такими же депрессивными».

До парламентских выборов осталось меньше двух месяцев, но самое интересное еще впереди. Ведь до сих пор осталось «тайной за семью печатями» — к какому лагерю примкнет ушедший из РПА непотопляемый заместитель председателя партии РПА, бывший премьер-министр страны Овик Абраамян. Главный вопрос — кому он предложит свои услуги и мастерство «собирателя голосов» на выборах. А то, что Абраамян не из тех, которые уходят в никуда, понятно даже республиканцам. Очевидно, что уходить Абраамяну особо некуда, разве что к лидеру «Процветающей Армении», своему куму Гагику Царукяну, в созданную им альтернативную РПА коалицию. Тогда получается, что местные олигархи вышли против Сержа Саргсяна и того, кого считают его главным гарантом, российского олигарха Самвела Карапетяна. А это уже серьезные, отнюдь не политические, разборки с непредсказуемым результатом. Хотя, может быть «великий шахматист» весь спектакль сам и срежиссировал. Только вот даже в этом случае поведение бывших соратников Саргсяна остается непредсказуемым. Амбиции и обиды еще никто не отменял. Армению, словом, ждет жаркий апрель, но опять же, без участия граждан страны.