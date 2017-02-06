«Лидеры конфессий должны участвовать в мирных переговорах по Сирии»

Сократилось число христиан — 25% до 8-10% от численности населения после начала военных действий в Сирии

Дамаск, , 15:48 — REGNUM Для восстановления мира в Сирии необходимо садиться за стол переговоров с участием лидеров и представителей всех религиозных конфессий страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Сейчас крайне важно поддержать присущее Сирийской Арабской Республике межрелигиозное сотрудничество и согласие. Совершенно очевидно, что необходимы важные конституционные изменения», — заявил парламентарий, отметив, что «Россия готова предоставить свою помощь президенту САР Башару Асаду в разработке основного закона страны — новой Конституции Сирийской Арабской Республики.

Сократилось число христиан — 25% до 8−10% от численности населения после начала военных действий в Сирии. «Международная деятельность, направленная на защиту христиан братской Сирии, была и остается приоритетным направлением деятельности межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Госдумы», — заверил депутат.

Делегация российских парламентариев встретилась с министром по делам религии Сирии.

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