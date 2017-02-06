В Латвии составят список хакеров и в случае необходимости «мобилизуют»

Рига, , 15:42 — REGNUM В Латвии высок уровень киберпреступлений и в стране уже разработана стратегия кибербезопасности до 2018 года, однако не хватает специалистов для ее полной реализации, заявила глава Ассоциации информационных и коммуникационных технологий Сигне Балиня, сообщает портал Rus.delfi.lv.

«Нападения на наши информационные системы происходят непрерывно, но пока что чего-то очень плохого не происходило. В предвыборный период становится ясно, насколько безопасны сайты партии и самоуправлений», — пояснила Балиня. Она также отметила, что «есть идея создать список со всеми хакерами Латвии, чтобы в случае необходимости их можно было призвать на помощь».

Балиня также напомнила, что в Латвии существует и Киберземессардзе (киберополчение), сотрудники которой помогают в отражении атак через интернет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство обороны Латвии намерено воспитать первое поколение так называемых «белых» хакеров в Латвии — талантливых детей будут искать по школам, где введут специальные факультативные уроки. Программа будет финансироваться Министерством обороны и будет рассчитана на обучение молодых людей навыкам, которые им потребуется позже во время работы в структурах безопасности государства.

Как заявили представители особого подразделения земесссаргов (ополченцев), с января 2017 года к программе будут привлечены ученики 6−7-х классов. Предусмотрены как индивидуальные, так и командные уроки (всего 32 часа теории и практики) по уникальному курсу, аналогов которого нет в Латвии. Помощь в его разработке оказывало эстонское предприятие BHC Laboratory.

После завершения курса школьники получат сертификат, а особо талантливая молодежь продолжит учебу в спецшколах. Претендовать на спецкурс смогут школьники, которые уже состоят в Яунсардзе (молодежная военизированная организация) или готовы вступить в организацию.

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