В Турции по подозрению в связях с террористами задержаны почти 750 человек

Анкара, , 15:40 — REGNUM В Турции в ходе спецоперации силовиков задержаны 748 человек, их подозревают в связях с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Reuters.

Полицейская операция прошла 4 и 5 февраля в 29 провинциях страны, она стала самой масштабной за последние месяцы. У задержанных изъяты документы и оружие — два пистолета, четыре ружья и боеприпасы к ним.

Среди задержанных — 440 иностранных граждан. Без учета задержанных в последних операциях в тюрьмах Турции по подозрению в связях с террористами находятся 780 подозреваемых (из них 350 человек — иностранцы).