В Турции по подозрению в связях с террористами задержаны почти 750 человек
Среди задержанных — 440 иностранных граждан
Анкара, 6 февраля 2017, 15:40 — REGNUM В Турции в ходе спецоперации силовиков задержаны 748 человек, их подозревают в связях с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Reuters.
Полицейская операция прошла 4 и 5 февраля в 29 провинциях страны, она стала самой масштабной за последние месяцы. У задержанных изъяты документы и оружие — два пистолета, четыре ружья и боеприпасы к ним.
Среди задержанных — 440 иностранных граждан. Без учета задержанных в последних операциях в тюрьмах Турции по подозрению в связях с террористами находятся 780 подозреваемых (из них 350 человек — иностранцы).
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Рамазан Абдулатипов о борьбе за парк: «Демократия дошла и до Дагестана»
NB!
06.02.17
Тимошенко требует объявить войну РФ и ввести военное положение в Донбассе
NB!
06.02.17
«Политическая судьба Худилайнена заканчивается»
NB!
06.02.17
Исчезающая Армения и выборы в ней
NB!
06.02.17
Чему равен комикс? Или скелеты в шкафу художника
NB!
06.02.17
Грабли: Лавров готовит России в Венесуэле Януковича №2?
NB!
06.02.17
«Трамп заставит Киев дать автономию Донбассу, Закарпатью и Бессарабии»
NB!
06.02.17
Открытое письмо в министерство информации Республики Беларусь
NB!
06.02.17
Райкин: Россия – «некрофильское государство»
NB!
06.02.17
США бьют по Ирану и Турции
NB!
06.02.17
РАН признала гомеопатию лженаукой: Фактор веры и точки
NB!
06.02.17
«Виктор Басаргин – жертва двух классических недостатков»
NB!
06.02.17
Правительство РФ утвердило увеличение расходов на ЧМ-2018 в России
NB!
06.02.17
Назначен и.о. губернатора Пермского края
NB!
06.02.17
Песков: Слова журналиста Fox News о Путине – недопустимы
NB!
06.02.17
Вооруженные силы США можно «спасти» — National Interest
NB!
06.02.17
В США не шутили про «аграрную супердержаву»: обзор инфраструктуры Украины
NB!
06.02.17
Яма, которую вырыл Эрдоган: есть ли будущее у турецкой экономики
NB!
06.02.17
Прикамье без Басаргина: кто на новенького?
NB!
06.02.17
На выборах в США победил Китай – The National Interest
NB!
06.02.17
54% жителей РФ категорически против отмены «закона Димы Яковлева»: опрос
NB!
06.02.17
Народный банк Китая вновь ослабляет национальную валюту