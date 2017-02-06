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Парламент ДНР утвердил текст республиканского гимна

Политика
Гимн ДНР утвержден Народным советом во втором чтении на третьем году существования республики

Донецк, 6 февраля 2017, 15:35 — REGNUM  Сегодня, 6 февраля 2017 года, в Донецке прошло первое в 2017 году пленарное заседание сессии Народного совета ДНР. Как сообщает пресс-служба НС ДНР, депутаты внесли изменения в Закон ДНР «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий», а после утвердили текст гимна республики, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что согласно принятой повестке дня, в первом чтении был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий».

Во втором чтении парламентарии рассмотрели законопроект «О Государственном гимне Донецкой Народной Республики», принятый в первом чтении. С докладом выступил депутат Александр Костенко, который рассказал о поправках, внесенных в законопроект в ходе подготовки его ко второму чтению.

«Государственный гимн занимает особое место среди высших официальных символов государства. В ходе подготовки законопроекта была проведена юридическая и лингвистическая экспертиза текста Гимна, были внесены соответствующие изменения юридико-технического характера», — рассказал Костенко.

По его словам, гимн представляет собой музыкальный образ государства, воплощающий в себе его историю и идею, и служит выражением патриотизма граждан. «Государственный гимн изменяется вместе с государством, объективно отражает историческое движение вперед, прогресс в жизни народа. Важно при этом сохранить преемственность, опору на традиции, чтобы новые поколения ощущали связь с прошлым, гордились им», — отметил Костенко.

С учетом положительного заключения профильного комитета депутаты проголосовали за принятие законопроекта во втором чтении. Далее принятый Закон будет направлен на подпись главе республики Александру Захарченко.

ИА REGNUM публикует текст гимна ДНР:

Великий Донбасс — честь и гордость народа,

Богатые недра, леса и поля…

Наш край трудовой — наша жизнь и свобода,

Навеки хранимая Богом земля!

Славься, Республика наша народная!

Славься, любимый шахтерский Донбасс!

Славься, держава, духом свободная,

Дружбой народов связавшая нас!

Врагу не сломить нашу крепкую волю:

Мы духом и сердцем вовеки сильны!

Единству и братству славянских народов

Мы будем всегда беззаветно верны!

Славься, Республика наша народная!

Славься, любимый шахтерский Донбасс!

Славься, держава, духом свободная,

Дружбой народов связавшая нас!

Донецкая Русь сквозь года величаво

Победное знамя свое пронесет,

Святая народная наша держава

С надеждой и верой для мира цветет!

Славься, Республика наша народная!

Славься, любимый шахтерский Донбасс!

Славься, держава, духом свободная,

Дружбой народов связавшая нас!

Напомним, 14 октября 2016 года парламент ДНР рассмотрел в первом чтении законопроект «О Государственном гимне Донецкой Народной Республики», предложенный Комитетом Народного Совета по внешней политике и международным связям. По результатам рассмотрения, депутаты приняли решение внести изменения в законопроект ко второму чтению. «Положениями законопроекта утверждаются слова и музыка Государственного гимна, определяются порядок официального использования, мероприятия, во время которых исполняется Государственный гимн, ответственность за нарушение Закона, а также за надругательство над гимном», — сообщил Костенко.

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