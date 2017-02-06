Сергей Лавров хочет сделать из Николаса Мадуро Януковича-два?

Москва, , 15:31 — REGNUM В Москве состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы внешнеполитического ведомства Венесуэлы Делси Родригес.

В ходе официальной встречи, Сергей Лавров подтвердил еще раз, что МИД России рассматривает события в Венесуэле как «цветную революцию». Лидеров венесуэльской оппозиции, которые составляют подавляющее большинство в законно избранном парламенте страны, Лавров назвал людьми, которые «нисколько не заботятся о народе… И только думают о своих геополитических устремлениях». Отметим, что большинство населения Венесуэлы поддерживают требование оппозиции об отставке Николаса Мадуро. А посему не очень понятно, в чем в данном случае расхождения между устремлениями народа Венесуэлы и настроем лидеров оппозиции.

Сергей Лавров прокомментировал также заявление парламента Венесуэлы о вмешательстве России в дела этой страны. Российский министр иностранных дел уверен, что это достаточно показательная позиция — парламент не комментировал заявления о Венесуэле от представителей других стран."Почему-то решили прокомментировать только выступление России с призывом соблюдать законы и конституцию страны». Да, это правда. Парламент Венесуэлы не вспомнил при этом о Китае, к которому «хромая утка» — Николас Мадуро — обратился с той же просьбой, что и к России — поставить оружие для подавления уличных выступлений оппозиции. Другие страны в аналогичных историях и не были задействованы.

Сваливать все провалы российской внешней политики и бестолковую работу наших посольств на внешних врагов, третьи страны и «цветные революции» — это очень удобная позиция. Но в случае с Венесуэлой это крайне опасный вариант. Сценария «цветной революции «там нет. Есть массовое недовольство экономической политикой Мадуро, который довел народ до крайней нищеты, есть достигшая беспредельной ситуации коррупция.

И напомним, что оппозиция шла по вполне законному пути проведения референдума. Были собраны в кратчайшие сроки подписи в поддержку проведения референдума об импичменте. И, если бы, Николас Мадуро согласился на референдум, он бы пошел по законному, демократическому пути. Да, лишился бы власти, но, уберег бы Венесуэлу от вползания в дальнейший коллапс. Обвинять оппозицию в реализации сценария «цветной революции», это означает идти против народа Венесуэлы. Это означает, что в случае неминуемого ухода Николаса Мадуро со своего поста иметь испорченные отношения с новым руководством страны.

Российский министр иностранных дел заявил, что Россия не вмешивается в дела Венесуэлы. И, видимо, он вполне искренне так считает. Вот только поездка в Россию венесуэльской госпожи министра в разгар кризиса будет абсолютно по-иному интерпретирована и разыграна властями в самой Венесуэле. И плюсов это имиджу России в Венесуэле точно не прибавит.

Кстати, смею напомнить, что против режима Николаса Мадуро настроены не только правые, но левые. В том числе, и т.н. чависты. Те, кто остались верны идеалам Уго Чавеса и категорически не приемлют нынешний режим власти, созданный Николасом Мадуро. Или они, по мнению МИД России, тоже участники «цветной революции»? Зачем же оскорблять так венесуэльских левых?

Подобными заявлениями российский МИД втягивает Россию еще глубже во внутриполитическое противостояние в другой стране. С заведомо проигрышным финалом. И с очередным Януковичем, теперь уже в лице Николаса Мадуро. И это точно не в интересах ни России, ни российского народа

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