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В здании Сейма Латвии могут подслушивать переговоры, содержащие гостайну

Политика
Ремонт помещений вели строители, не имеющие Сертификата индустриальной безопасности

Рига, 6 февраля 2017, 15:28 — REGNUM  В новом здании Сейма Латвии должны были быть отведены специальные помещения для заседаний Комиссии по национальной безопасности, их должны были оборудовать так, чтобы была исключена возможность подслушивать содержащие гостайну переговоры, однако ремонтом помещений занимались строители, не имеющие Сертификата индустриальной безопасности, сообщает портал Rus.delfi.lv.

В связи с данным случаем, спикер Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) уже написала заявления в прокуратуру, службу контрразведки и Полицию безопасности.

Стоит отметить, о том, что заседания Комиссии по национальной безопасности проходят в помещениях, где не предусмотрено уверенное глушение мобильной связи, заявлял еще предыдущий ее глава, экс-президент Валдис Затлерс.

Напомним, здание для парламента было выкуплено за 2,5 млн евро, а его реставрация обошлась в 5 млн евро. Авторами проекта выступили Arhis Arhitekti, стройфирма — Velve при участии субподрядчиков Re&Re, Moduls, Lafivents и Alumax group. Как выяснилось, у четверых из этих шести предприятий не было специального Сертификата индустриальной безопасности, выдаваемого контрразведкой — Бюро по защите Сатверсме.

Из-за сложившейся ситуации генеральный секретарь администрации Сейма Карине Петерсоне подала в отставку. Также проведено служебное расследование, по итогам которого Комиссия по национальной безопасности потребовала оценить данное нарушение с точки зрения Уголовного закона: «Необходимо выяснить, была ли это глупость, разгильдяйство и что-то подобное, или же намеренное злодеяние. После этого мы обнародуем информацию», — заявил представитель комиссии Карлис Сержантс.

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