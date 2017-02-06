Джемилев: Каждый день санкций приближает распад России

Киев, , 15:14 — REGNUM На фоне продолжающегося действия санкций Россия будет вынуждена отказаться от Крымского полуострова. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, один из лидеров организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафа Джемилев в интервью украинскому изданию «Апостроф», опубликованном 6 февраля.

По его словам, Москве очень дорого обходится содержание Крыма. При этом с каждым днем санкции усложняют экономическую ситуацию в России.

«Если так будет продолжаться, а мы надеемся, что они будут усилены, но если даже на таком уровне будет продолжаться, то крах России не за горами», — считает Джемилев. Он также отметил, что «отказ Путина от Крыма будет похож на политическое харакири для него лично».

Напомним, возвращение Крыма в состав РФ произошло в марте 2014 года после проведения в регионе референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 96,8% жителей Крыма при явке свыше 83%. Для города Севастополь результат составил 95,6% и 89,5% соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мустафа Джемилев известен публичными призывами к блокаде Крыма и прекращению поставок на полуостров электроэнергии, воды и продовольствия с Украины. Джемилев, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, был заочно арестован Киевским районным судом Симферополя по ходатайству ФСБ. До 2019 года ему запрещен въезд на территорию России.