Станислав Стремидловский, , 15:07 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 30 января — 5 февраля стали: папа Римский Франциск осудил идолопоклонничество деньгам; Ватикан восстановил порядок в Мальтийском ордене; христиане выступили за и против указа Трампа о приостановке въезда в страну беженцев; турецких курдов пугают планы Анкары по восстановлению их городов; католики Санкт-Петербурга почтили память блокадников и другое.

Говоря о принципах сопричастной экономики, папа Римский Франциск подчеркнул, как важно не поддаваться идолопоклонничеству деньгам, передает Radio Vaticana (Ватикан). Об этом шла речь на встрече понтифика с участникам конференции «Экономика сопричастности», организованной Движением фоколяров. Деньги играют большую роль, уточнил Франциск, но они превращаются в идола, когда становятся самоцелью. В системе капитализма, основанной на стремлении к прибыли, всегда существует риск такого идолопоклонничества. «Богиня удачи» — это новый кумир, занявший свое место в обществе посредством азартных игр, разрушающих миллионы семей. «Такое поклонение идолам — суррогат вечной жизни», — отметил папа: отдельные вещи стареют и изнашиваются, а деньги позволяют сразу же заменить их другими, создавая иллюзию бессмертия. Сопричастная экономика, основанная на предоставлении прибыли в общее пользование, в первую очередь для бедных — это «лучший и конкретный способ не превращать деньги в идола». Такие формы помощи обездоленным существовали всегда, но несмотря на это в обществе многие остаются без средств к существованию, и одна из причин — уклонение от уплаты налогов, отказ от взаимопомощи. Но самая главная проблема сегодня — это стремление скрыть, спрятать бедных, создаваемых самой системой. Как заметил Франциск, «самолеты загрязняют атмосферу, а на часть прибыли от билетов будут высажены деревья, чтобы возместить часть ущерба. Организаторы азартных игр финансируют кампании по выведению игроков из зависимости. А когда оружейные фабрики будут спонсировать больницы для лечения детей, изуродованных их бомбами, эта система достигнет предела лицемерия!». Противоположностью этой системе является экономика сопричастности, которая никогда не отвергает человека. Она делится «пятью хлебами и двумя рыбами», включая бедных в общественную жизнь и используя прибыль для создания сети общения. Экономика сопричастности не просто заботится о жертвах системы, но создает иную систему, которая никого не делает жертвой.

Мальтийский орден благодарен папе Франциску за быстрое разрешение кризиса, затронувшего орден. Об этом заявил на пресс-конференции в Риме великий канцлер ордена Альбрехт фон Боселагер, восстановленный в своих обязанностях после отставки великого магистра Мэтью Фестинга. Орден подтверждает свою верность папе Римскому — это безвозвратный выбор, отметил великий канцлер, орден всегда был и будет на служении Святейшего отца. Боселагер поблагодарил понтифика за его помощь, которая вовсе не была внешним вмешательством, нарушающим суверенитет ордена: она относилась к религиозному, а не к государственному измерению. Намерением Франциска, подчеркнул великий канцлер, было укрепление миссии ордена, а не ее ослабление. Дата выборов нового великого магистра пока не установлена: согласно конституции ордена, они состоятся в течение следующих трех месяцев. До этого времени специальным представителем понтифика у мальтийцев распоряжением папы будет заместитель государственного секретаря Святого престола архиепископ Анджело Бечу.

Указ президента США Дональда Трампа, «замораживающий» въезд в страну граждан из Ирана, Ирака, Сирии, Сомали, Йемена, Ливии и Судана, сыграет явно не в пользу христиан, констатирует в редакционной колонке директор AsiaNews (Рим, Италия) отец Бернардо Червеллера. Напротив, он лишь стимулирует тех, кто продвигает концепцию «войны Запада с исламом» и угрожает развязать джихад мести христианам на Ближнем Востоке. Трамп в своем указе вроде бы допускает, что можно делать исключения для представителей «религиозных меньшинств», которые «страдают от религиозных преследований в своей стране», без указания типа религии. Но в целом популярной является версия, что закрытие границ США нацелено только на «мусульман». Первым, кто подверг критике президента был глава Халдейской католической церкви патриарх Луис Рафаэль Сако. Он отметил, что дискриминация беженцев на основе вероисповедания пристыжает ближневосточных христиан и может спровоцировать эскалацию насилия по отношению к ним, как к меньшинству, «защищенному западными державами». Отец Бернардо видит в указе Трампа «преемственность» от американских президентов-демократов до республиканцев, которые разжигали и поддерживали войны между Западом (американским) и исламским миром, не заботясь о том, что террористы затем мстили христианам. По его мнению, похоже, в этой ситуации «мудрейшие слова сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, указавший, что решение Трампа «является отличным подарком для экстремистов».

Указ президента США может фактически представлять угрозу для национальной безопасности, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Этот вопрос в Вашингтоне обсуждался на конференции движения «Католическая легальная иммиграция» (CLINIC). По словам исполнительного директора Центра миграционных исследований Дона Кервина, пропуск беженцев в США лучше тем, что в противном случае они остаются в нестабильном регионе, и такие террористические организации, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получают «мощную» возможность пополнять из них свои ряды. Джейн Аткинсон, исполнительный директор CLINIC, обеспокоена тем, что Соединенные Штаты не имеют ресурсов, чтобы исполнить президентский указ — в стране попросту нет столько сотрудников иммиграционной службы и судей, чтобы оперативно рассмотреть каждое из 11 миллионов дел, в итоге «люди могут томиться в тюрьме в течение многих лет», что не только нарушает их права и достоинство, но и является дорогостоящим предприятием для налогоплательщиков. В свою очередь исполнительный директор Службы по вопросам миграции и беженцев Конференции католических епископов США Билл Канни выразил надежду на то, что с течением времени осуществление запретительных мер станет более «гуманным». Он отметил, что администрация Трампа уже согласилась впустить более чем 8000 беженцев, а также иракцев, которые оказывали помощь Вооруженным силам США. Канни призвал католиков использовать свое влияние, чтобы стимулировать Белый дом применять более гуманные действия.

Халдейский католический архиепископ Эрбиля (Иракский Курдистан) Башар Варда в интервью Crux (Денвер, США) одобрил решение президента Трампа поддержать преимущественно христианских беженцев. Хотя из-за этого указа монсеньору пришлось отменить свой визит в США, где он должен был выступить на слушаниях в Конгрессе и рассказать о положении христиан в Ираке. Тем не менее, говорит архиепископ, «я знаю две вещи. Во-первых, как страшно жить с терроризмом. Моя страна живет с терроризмом ежедневно. И если Соединенные Штаты хотят ужесточить процесс проверки, я могу понять и оценить это. Некоторые люди быстро забыли, что Европа тоже пытается замедлить поток беженцев. Евросоюз сделал все возможное, чтобы оставлять беженцев в Турции, заплатил Анкаре за это. Во-вторых, Католическая церковь пребывает на стороне мигрантов, независимо от их веры или происхождения. Вопрос в том, что является обязанностью мирового сообщества, не только США, по отношении ко всем невинным жертвам. Я боюсь, что акцентирование внимания прессы только на въезжающих в США, приведет к забывчивости о тех, кто пытается выживать на своей законной родине. Еще одна вещь: христиане и другие меньшинства в значительной степени игнорировались американским правительством до сих пор, так что даже если этот шаг (Трампа — С.С.) был неровным и требует разъяснений, мы в Ираке видим, что американская администрация понимает — мы здесь, и она хочет здесь помочь меньшинствам, которые пострадали так сильно… Я недоумеваю, почему некоторые американцы сейчас расстроены тем, что многие общины меньшинств, которые сталкивались с ужасным геноцидом, наконец получили степень приоритетности в той или иной форме… Я не политик, не оказываю политическую поддержку, но по вопросам, которые затрагивают мой народ непосредственно, могу сказать — я рад, что американский президент сосредоточен на бедственном положении малых религиозных общин, в том числе христиан в Ираке. Во многих отношениях это дает нам новую надежду, будущее, мы не одиноки и не заброшены Западом, Соединенными Штатами».

Президент США Дональд Трамп во время Национального молитвенного завтрака заявил, что защита свободы вероисповедания является одним из приоритетов страны, оправдывая свой указ о приостановке въезда беженцев как необходимый шаг для защиты этой свободы, передает National Catholic Register (Айрондэйл, США). «Свобода религии является священным правом, но она под угрозой везде вокруг нас, и мир находится под серьезной, серьезной угрозой по самым разным направлениям, и я никогда не видел так много и таких открытых угроз с те пор, как занял пост президента», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что не допустит въезда в США всех тех, кто стремится распространять насилие или угнетать других людей на основе их веры или образа жизни. Президент назвал терроризм «основной угрозой для свободы вероисповедания», напомнив, как мучили и мордовали «миролюбивых мусульман» убийцы из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сколько поступало угроз уничтожить «еврейский народ», факт «геноцида против христиан, которым отсекали головы». Трамп пообещал прекратить такое насилие, «защищать и защищать свободу вероисповедания в нашей стране», настаивая на том, что американцы должны жить в «толерантном обществе», где они «могут чувствовать себя в безопасности». В заключение свой речи американский лидер отметил: «До тех пор, пока у нас есть Бог, мы никогда, никогда, не будем в одиночестве, Бог всегда даст нам утешение и силу».

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пообещал, что правительство восстановит 67.000 домов в 23 городах на юго-востоке Турции, где проживает курдское большинство, рассказывает Terrasanta.net (Милан, Италия). «Они будут более красивыми, чем раньше», — сказал он. А из Диярбакыра, неофициальной столицы Турецкого Курдистана, хотят сделать новый Толедо. Столкновения между правительственными войсками и отрядами Рабочей партии Курдистана (РПК) разрушили многие исторические памятники и жилую инфраструктуру. Все это нужно восстанавливать, но, по данным издания, планы Анкары пугают курдскую общину, которая усматривает за этим будущие процессы джентрификации, конфискаций, милитаризации, изменения демографической ситуации. Страхи не надуманные, особенно после волны репрессий против курдских партий и левых, избранных в муниципальных образованиях на юго-востоке: после попытки переворота 15 июля 2016 года правительство ввело чрезвычайное положение и устранило сотни мэров, являющихся членами оппозиционной Демократической партии народов (ДПН). В сентябре прошлого года Йылдырым говорил об инвестиции 577 миллионов евро только в район Сур, но пока что идут они на строительство казарм и полицейских участков. Высказывается мнение, что курдские города будут перестраивать, прежде всего, исходя из задач безопасности. Союз палат турецких инженеров и архитекторов осуждает попытки изменить лицо населенных пунктов, закрывая их для жителей внутренними военными укреплениями. Например, людям могут запретить строить в центре дома выше второго этажа, из-за чего центральная часть городов опустеет. При этом тем, кто потерял свои квартиры, предлагаются дома в пригородах. Все это приведет не только к изменению архитектурного облика курдских районов, но и нанесет удар по курдской общине.

Усиление боевых действий на востоке Украины, возможно, связано с потеплением отношений между США и Россией. Такое мнение высказал в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) глава отделения Польского геополитического общества в Жешуве Анджей Запаловский. Он сослался на рассуждения немецких публицистов, которые предполагают, что действия Киева направлены на то, чтобы торпедировать соглашение между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. «Есть большая вероятность, что они правы, потому что Москва не позволяет на данный момент сепаратистам устраивать провокации, так как это противоречит ее стратегическим целям», — отметил политолог. Однако следует помнить, что никто в политике ничего не дает даром. Американцы не передадут просто так Украину в руки Путина. «Я много раз говорил, что Вашингтон не заинтересован подчинить восточную часть Украины, а Москва не собирается вернуть свое влияние на западе Украины, — говорит Запаловский. — Можно предположить, что Трамп заставит Киев предоставить широкую автономию Донбассу и, возможно, Закарпатью и Южной Бессарабии. Президент США помнит о поддержке, которую во время избирательной кампании дал ему венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который зависим от формальной автономии Закарпатья».

Католики Санкт-Петербурга почтили память жертв блокады, информирует Radio Vaticana. В день 73-й годовщины полного снятия блокады их делегация приняла участие в церемонии возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище. Во время осады города на Неве, длившейся 872 дня, от голода и бомбежек погибло более миллиона мирных жителей. Около 500 тысяч из них покоятся на Пискаревском кладбище, самом большом братском захоронении в Европе. В церемонии возложения венков приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, общественные и политические деятели. Религиозные общины города представляли делегации Русской православной, Католической, Лютеранской, Армянской апостольской церквей, иудеи, мусульмане, буддисты, а также представители различных протестантских общин города. Во время блокады в городе на Неве оставался открытым храм Французской Богоматери в Ковенском переулке, куда даже в самые страшные блокадные дни приходили верующие и проводили молитву без священника. В городе на нелегальном положении находился отец Павел Хомич, который служил на квартирах. Летом 1942 года он был арестован и расстрелян. Сейчас идет процесс его беатификации.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.