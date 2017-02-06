Главы МИД ЕС обсудят Украину, Египет и другие вопросы на встрече в Брюсселе

Ожидается, что будет отмечен позитивный прогресс в реформах, предпринимаемых украинским правительством, прежде всего в области борьбы с коррупцией

Брюссель, , 15:04 — REGNUM

Глава МИД Франция Жан-Марк Эро примет 6 февраля участие во встрече глав дипломатических ведомств стран-членов ЕС в бельгийской столице, указывается на официальном сайте его ведомства.

В ходе работы Совета ЕС по иностранным делам будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе положение дел на Украине, в Ливия и ближневосточное урегулирование.

Так, министры иностранных дел ЕС обменяются мнениями относительно крайне напряженной ситуации на Донбассе, где 29 января возобновились боевые действия. Они также отметят позитивный прогресс в реформах, предпринимаемых украинским правительством, прежде всего в области борьбы с коррупцией, а также рассмотрят вопрос европейской поддержки.

Дипломаты также обсудят политический процесс в Ливии, который должен осуществляться на основе соглашений, достигнутых в марокканском городе Схират. Дипломатическое ведомство Франции выражает надежду, что совет в очередной раз подтвердит невозможность военного решения.

Главы дипломатических ведомств также обменяются мнениями относительно ситуации в Египте и роли, которую играет Каир на Ближнем Востоке и в Ливии после конференции, прошедшей 21 января в египетской столице. Одной из тем обсуждения станет возобновление отношений ЕС с Египтом, а также приоритеты в области борьбы с терроризмом, соблюдения прав человека и развития экономических связей.

Также в центре внимания дипломатов будет ближневосточное урегулирование. Министры призовут придерживаться двухгосударственного решения.

Кроме этого, главы МИД затронут пути выхода из сирийского кризиса, а также поддержки ЕС работы специального представителя генсека ООН Стафана де Мистуры для возобновления переговорного процесса в Женеве.