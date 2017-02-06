Открытое письмо в министерство информации Республики Беларусь

Минск, , 15:00 — REGNUM



В министерство информации Белоруссии обратился некто Л. Светик, который обвинил белорусский сайт Mogilev. By в том, что он позволяет себе публиковать материалы, направленные на разжигание межнациональной розни между российским и белорусским народами, а также на создание конфликтной ситуации между гражданами Беларуси. По заявлению Л. Светика таким провокационным материалом является статья Анатолия Шлыкова «Витебск: тревожные сводки с Белорусского фронта».

Но так ли это на самом деле? Обратимся к фактам. Вышеупомянутая статья была опубликована 24 ноября 2016 года, а за месяц до её появления, 14 октября 2016 года, на интернет-ресурсе news.21.By была опубликована статья «Возьмём вилы и не дадим рубить». Тут надо заметить, что одно только название этой статьи способно привести читателя в состояние шока. А такие заявления, как «Мы будем стоять насмерть, придём с вилами…» явно свидетельствовали о неадекватном состоянии граждан, пришедших 13 октября 2016 года на встречу с представителями власти.

О том, что у нас в Беларуси есть такие граждане, известно всем. Белорусы помнят штурм Дома Правительства в Минске 19 декабря 2010 года. Вот поэтому, во избежание столкновений с ними, православные христиане решили не посещать такие скандальные мероприятия, а для изложения своей позиции, ограничиться одним-двумя представителями. Как проходила эта встреча? Читаем: «Эмоции зашкаливали. Работников мэрии буквально, в прямом смысле слова, прижали к забору». После сделанного замечания «отошли, но потом опять начали наседать… Стороны практически не слышали друг друга — люди шумели, перебивали, не давали высказаться тем, кто, по их мнению, провокатор».

Читаем следующую статью «Я первая на этом колоколе повешусь», опубликованную на оппозиционном сайте «Белорусский партизан». И сразу становится страшно. Что можно ожидать от людей, готовых покончить жизнь самоубийством? Наши опасения подтверждаются. Раздаётся откровенная угроза: «Придём с пилами, и вам что-нибудь сделаем». Ну, совсем как в Минске, когда за несколько дней до этой сходки, студент с бензопилой и топором начал рубить и пилить посетителей ТЦ «Новая Европа». Не зря всё-таки в народе говорят: «Искажённый разум порождает чудовищ».

Но в чей адрес раздавались эти угрозы? Читаем: «Протоиерей не наш. И никогда не будет нашим…» В конце статьи делается лаконичное заключение: «Толпа бушевала». И тут можно посочувствовать тем чиновникам, которых направили на встречу с этими людьми.

Поэтому правильным оказалось решение православных христиан не отправлять на такие сходки больше двух человек, и то при условии, если найдутся добровольцы. Таким добровольцем вызвался автор этих строк. Спросил я тогда у этих граждан, не в меру возбуждённых: «Зачем оскорблять священнослужителей и угрожать им? Почему от них требуют убираться в Россию?» Но мои слова тут же «заглушили крики тех, кто утверждал, что никто священников не оскорблял».

И вот тут я пожалел, что не пригласил на эту встречу психотерапевта. Буквально пять минут назад эти граждане грозили вилами и пилами, готовы были и сами жизнь покончить самоубийством. А начинаешь спрашивать — ничего не помнят. Что за провалы в памяти такие? Ведь все эти угрозы подтверждаются в открытых источниках. Появилась у меня тогда мысль вызвать бригаду с девятого километра. Есть там у витеблян одно специализированное заведение. Его специально вдали от города построили. Но стало мне жалко врачей. Потому что в статье написано: «Толпа бушевала».

И главными словами у толпы были слова «вилы и пилы». Эллочка-людоедка из кинофильма «Двенадцать стульев» со своим словарным запасом в тридцать слов казалась по сравнению с ними просто интеллектуалкой. И вот с такими людьми нам приходится жить в Беларуси. Но не будем грести под одну гребёнку всех подряд. Надо понимать, что толпа сама не заводится. Чтобы она пришла в неистовство, её надо завести. Этим занимаются специалисты. В народе их называют провокаторами. А кто эти провокаторы, нам ещё предстоит выяснить. Вызывает подозрение и сам Л. Светик. Будем проверять.

Если верить статье, опубликованной здесь, то Л. Светик уже привлекался к ответственности: «В 2009 году виновным в разжигании национальной розни был признан правозащитник из Витебска Леонид Светик. В 2008-м по факту угроз было возбуждено дело. Светик сначала проходил по нему как свидетель, но позже его обвинили в том, что он сам был причастен к рассылке писем».

Вот и предыдущая встреча, на которую 26 сентября 2016 года пригласили священнослужителей, была срежиссирована заранее. Одни представители «общественности» должны были потребовать от священнослужителей убираться в Россию, а другие в это время должны были заснять это действо на видео. Похоже, что вот так решили они отчитаться перед Западом за полученные и потраченные гранты. А выложенная в Интернете на всеобщее обозрение видеосъёмка как раз и явилась таким отчётом.

Но это же явная провокация. Разве эти люди не понимают, что нападение на православных священнослужителей и их оскорбление воспринимаются верующими очень болезненно? Для православных христиан это равносильно объявлению войны. Почему эти люди провоцируют православных христиан? Каждый православный христианин знает, что нет более высшего подвига, как положить душу свою за други своя. Просматривая видеосъёмку, мы видим, что священнослужители, а вместе с ними и властная вертикаль, принимавшая решение о строительстве Софийского собора в Витебске, обвиняются в коррупционных действиях. «Вы забашляли», — так было заявлено во всеуслышание.

Далее прозвучали агрессивные вопросы: «Чего вы лезете в мой город? Что вам здесь надо?» Также были произнесены прямые угрозы физической расправы: «Вам мало Кунцевича?» Для справки — 12 ноября 1624 года униатский епископ Иосафат Кунцевич за устроенные гонения на православных христиан был растерзан восставшими жителями Витебска, а его тело сброшено в Западную Двину.

Далее продолжились угрозы: «Вы все полетите на Восток. А на нашей земле вы жить не будете. Убирайтесь в свою Москву и живите там. Стройте там всё, что угодно. Воруйте, убивайте, продавайте свечи, сосите нефть и всё остальное прочее. Придёт время, когда вас поганой метлой отсюда выгонят. Вон отсюда, российские попы. Мы обсуждаем захват земли российскими попами в Беларуси».

Каждый человек в нашем государстве имеет право на различную точку зрения, в том числе и по вопросу строительства Софийского собора в Витебске. Но в данном случае мы стали свидетелями публичных, (тем более, размещённых в сети Интернет), прямых оскорблений священнослужителей, угроз, высказываний, затрагивающих религиозные чувства прихожан БПЦ, российских соотечественников в Беларуси, переходящих грань допустимых межнациональных и межконфессиональных споров.

А теперь давайте сопоставим даты этих трагических событий. Угрозы и оскорбления в адрес священнослужителей прозвучали 26 сентября 2016 года, а статья «Витебск: тревожные сводки с Белорусского фронта» была опубликована спустя два месяца. Без сомнений, написание этой статьи было вынужденной и необходимой мерой. Её содержание было направлено не на разжигание конфликта между белорусами, а, наоборот, — на прекращение его.

Но чем недоволен активист Л. Светик? Может быть, он рассчитывает, чтобы мы после выслушанных оскорблений тут же подставим другую щеку для удара? Нет. Тут он ошибся. Защищать священнослужителей православные христиане будут при любых обстоятельствах. Так кто сеет смуту и разжигает в белорусском обществе межнациональную и социальную рознь? Кто стоит за этими радикальными выступлениями? Кому они выгодны? И что это за «общественность» такая злобная и способная творить такие пакости? Это стало ясно 10 октября 2016 года после состоявшегося диалога между участниками очередного несанкционированного пикета и проходившими мимо жителями Витебска.

Оказывается, это самые настоящие свядомые. В этом горожане убедились очень быстро. На вопросы прохожих участники пикета заявляли, что они выступают против русских оккупантов, одними из которых являются православные священники. А планируемое ими строительство Софийского собора — это и есть самая настоящая российская оккупация. При этом пикетчики размахивали бело-красно-белыми флагами. Но белорусы знают и помнят, как под этими флагами с портретами Гитлера маршировали полицаи, предавшие наше Отечество (фоторепортаж прилагается).

Витебляне были возмущены провокационными высказываниями и чужими флагами. Развязка была закономерной: флаги сорвали и бросили на землю. Во время состоявшегося диалога на двух разных языках жители Витебска объяснили «свядомым змагарам», что появление таких флагов является оскорблением ветеранов войны как ныне здравствующих, так и тех, кто навечно зачислен в Бессмертный полк. Во избежание дальнейшей эскалации конфликта горожане вынуждены были позвонить в милицию. При этом они заявили органам правопорядка, что отобрали у пикетчиков флаг и бросили на землю. Аудиозапись, обычно ведущаяся при приёме звонков от населения, должна это подтвердить. Но на место несанкционированного митинга никто не приехал.

После этого инцидента стало ясно, что белорусская оппозиция преднамеренно накаляет обстановку в стране. Вместе с православными священнослужителями могли пострадать и российские соотечественники, проживающие в Беларуси. Необходимо было принимать срочные меры. Поэтому обратились граждане Беларуси за консультацией в Координационный Совет руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников. Результатом стало заявление, отправленное на имя Генерального прокурора Республики Беларусь.

Сейчас мы подведём итоги. Как можно обвинять сайт Mogilev. By в экстремизме за публикацию статьи «Витебск: тревожные сводки с Белорусского фронта», если на момент её появления в интернете, конфликт был в самом разгаре? Причём нападавшей стороной были «свядомые змагары», а православные христиане и российские соотечественники, являющиеся гражданами Беларуси, вынуждены были выслушивать оскорбления и угрозы. Понятно, что свядомых вполне устроила бы наша позиция, подобная страусиной. Нет. Мы будем защищать православных священнослужителей и российских соотечественников, проживающих вместе с нами. Мы за них в ответе. Вот это должны усвоить белорусские оппозиционеры. Поэтому и была написана статья: «Витебск: тревожные сводки с Белорусского фронта».

На основании вышеизложенного считаю обвинения, выдвинутые гражданином Л. Светик в адрес белорусского сайта Mogilev. By, опубликовавшего статью «Витебск: тревожные сводки с Белорусского фронта», — необоснованными.

Координационный Совет руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь

Генеральному Прокурору Республики Беларусь Конюку А.В.

Уважаемый Александр Владимирович,

26 сентября 2016 года во время встречи представителей Витебской епархии БПЦ с гражданами, посвящённой вопросам возведения в Витебске копии древнего полоцкого Софийского собора священники епархии подверглись неприкрытым угрозам и оскорблениям. Данный инцидент заснят и выложен на видео: https://www.youtube.com/watch?v=kE6sy1dtXik. Священнослужители безосновательно были обвинены (соответственно — и властная вертикаль, принимавшая это решение) в коррупционных действиях в связи с будущим строительством собора: «Вы забашляли!».

Далее прозвучали агрессивные вопросы: «Чего вы лезете в мой город? Что вам здесь надо?». Произнесены и прямые угрозы физической расправы: «Вам мало Кунцевича?». Для справки — 12 ноября 1624 года униатский епископ Иосафат Кунцевич был растерзан восставшими жителями Витебска, а его тело сброшено в Западную Двину.

Были сделаны и другие заявления: «Вы все полетите на Восток! А на нашей земле вы жить не будете! Убирайтесь в свою Москву, и живите там, стройте там всё, что угодно, воруйте, убивайте, продавайте свои свечи, сосите нефть и всё остальное прочее!», «Придёт время, когда вас поганой метлой отсюда выгонят», «Вон отсюда, российские попы!», «Мы обсуждаем захват земли российскими попами в Беларуси». Большинство данных высказываний предположительно принадлежит некоему жителю Витебска Жукову Максиму.

Никто не спорит с тем, что в нашем государстве люди имеют право на различную точку зрения, в том числе, и по вопросу строительства Софийского собора в Витебске. Однако в данном случае мы стали свидетелями публичных (тем более, размещённых в сети Интернет) прямых оскорблений священнослужителей, угроз, высказываний, затрагивающих чувства прихожан БПЦ, российских соотечественников в Беларуси, переходящих грань допустимых межнациональных и межконфессиональных споров.

Прошу провести прокурорскую проверку по данному случаю на предмет соответствия поведения и высказываний участников встречи, возможно, подпадающих под действие Статьи 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни». В случае удаления видео из сети Интернет мы готовы предоставить копию данного видеоматериала.

Мы ни в коем случае не заинтересованы в эскалации конфликта. Однако ситуация в соседней Украине показывает, что только своевременная профилактика подобных высказываний и тем более действий может послужить залогом сохранения общепризнанной атмосферы межконфессионального и межнационального согласия в Республике Беларусь. Важно не наказание конкретных лиц, а предупреждение и недопущение подобных действий в дальнейшем.

Председатель КСР А.Е.Геращенко