Данный факт говорит об улучшении отношений между государствами

Бейрут, , 14:59 — REGNUM Саудовская Аравия назначит нового посла в Ливан, целью которого будет способствовать росту туристической активности в государстве, говорится в заявлении администрации президента Ливана. Об этом сообщает Reuters.

Бывший посол Саудовской Аравии покинул Бейрут летом 2016 года, с тех пор его место оставалось вакантным. Факт назначения нового посла говорит о потеплении в отношениях между двумя государствами.

Сложности в отношениях между Ливаном и Саудовской Аравией обусловлены тем, что президент Ливана поддерживается шиитской группировкой «Хезболла», в то время как Саудовская Аравия управляется суннитами.

Тем не менее, между странами существуют тесные связи, которые делают нежелательным охлаждение отношений. Так в Саудовской Аравии проживают и работают около 750 тыс. граждан Ливана, которые вывозят из страны порядка $7-$8 млрд.

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