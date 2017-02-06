Меркель стала единым кандидатом блока ХДС/ХСС на пост канцлера

Впервые Меркель заняла этот пост в 2005 год

Берлин, , 14:57 — REGNUM Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) выдвинули канцлера ФРГ Ангелу Меркель в качестве единого кандидата на пост главы государства, сообщает Reuters.

6 февраля кандидатуру Меркель одобрил ХСС, в конце декабря 2016 года ее поддержал ХДС. Если блок Меркель выиграет выборы в бундестаг в сентябре 2017 года, она станет канцлером в четвертый раз.

Впервые Меркель заняла этот пост в 2005 году. Официально она заявила о намерении вновь идти выдвинутся на пост канцлера в ноябре 2016 года.