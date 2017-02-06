Меркель стала единым кандидатом блока ХДС/ХСС на пост канцлера
Впервые Меркель заняла этот пост в 2005 год
Берлин, 6 февраля 2017, 14:57 — REGNUM Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) выдвинули канцлера ФРГ Ангелу Меркель в качестве единого кандидата на пост главы государства, сообщает Reuters.
6 февраля кандидатуру Меркель одобрил ХСС, в конце декабря 2016 года ее поддержал ХДС. Если блок Меркель выиграет выборы в бундестаг в сентябре 2017 года, она станет канцлером в четвертый раз.
Впервые Меркель заняла этот пост в 2005 году. Официально она заявила о намерении вновь идти выдвинутся на пост канцлера в ноябре 2016 года.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Джемилев: Каждый день санкций приближает распад России
NB!
06.02.17
«Трамп заставит Киев дать автономию Донбассу, Закарпатью и Бессарабии»
NB!
06.02.17
Открытое письмо в министерство информации Республики Беларусь
NB!
06.02.17
Райкин: Россия – «некрофильское государство»
NB!
06.02.17
США бьют по Ирану и Турции
NB!
06.02.17
РАН признала гомеопатию лженаукой: Фактор веры и точки
NB!
06.02.17
Путин предложил Максиму Решетникову стать и.о. губернатора Пермского края
NB!
06.02.17
Правительство РФ утвердило увеличение расходов на ЧМ-2018 в России
NB!
06.02.17
Назначен и.о. губернатора Пермского края
NB!
06.02.17
Песков: Слова журналиста Fox News о Путине – недопустимы
NB!
06.02.17
Вооруженные силы США можно «спасти» — National Interest
NB!
06.02.17
В США не шутили про «аграрную супердержаву»: обзор инфраструктуры Украины
NB!
06.02.17
Прикамье без Басаргина: кто на новенького?
NB!
06.02.17
На выборах в США победил Китай – The National Interest
NB!
06.02.17
54% жителей РФ категорически против отмены «закона Димы Яковлева»: опрос
NB!
06.02.17
Народный банк Китая вновь ослабляет национальную валюту
NB!
06.02.17
В Чувашии отправлен в отставку министр транспорта
NB!
06.02.17
Порошенко – военный преступник, и его дни сочтены
NB!
06.02.17
В постели с нацистом
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 февраля
NB!
06.02.17
Министр строительства Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве
NB!
06.02.17
Досрочная отставка: глава Прикамья попросил у Путина новое задание