Отца-основателя ДНР лишили депутатского мандата

Донецк, , 14:47 — REGNUM 6 февраля в Донецке депутаты Народного совета ДНР единогласно проголосовали за лишение депутатского мандата экс-главы НС ДНР, теоретика и отца-основателя общественного движения «Донецкая республика» Андрея Пургина. Об этом сообщает пресс-служба НС ДНР, передает ИА REGNUM.

При этом депутатского мандата лишился соратник Пургина Дмитрий Лучин. «Народным Советом Донецкой Народной Республики были единогласно приняты постановления о досрочном прекращении полномочий двух депутатов от фракции «Донецкая Республика» — Пургина Андрея Евгеньевича и Лучина Дмитрия Владимировича. Соответствующие постановления вступили в силу со дня их принятия», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября 2015 года на таможенном пункте пропуска «Успенка» российские пограничники заблокировали проезд автомобиля на тот момент главы Народного совета ДНР Пургина. После этого в Донецке прошло внеочередное заседание парламента ДНР, на котором Пургин был отправлен в отставку. По данным депутатов от движения «Свободный Донбасс», заседание парламента ДНР по отставке Пургина прошло с нарушением регламента. В частности на момент голосования в парламенте было 44 депутата, а не 2/3 от необходимого конституционного большинства. Депутаты общественных движений «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс» обвинили вице-спикера парламента ДНР Андрея Пушилина в совершении госпереворота и узурпации власти. Пургин был ярым сторонником присоединения ДНР к России. Его сторонники в парламенте уверены, что отставкой Пургина Россия предпринимает попытку втиснуть ДНР в состав Украины.

Напомним, 4 сентября и.о. спикера Народного совета ДНР Пушилин заявил, что за отставку Пургина проголосовали 70 народных депутатов из 73 присутствовавших на внеочередном заседании парламента. «Инициативной группой депутатов было собрано внеочередное заседание Народного совета ДНР, в результате которого 70 из 73 депутатов проголосовали за снятие Андрея Евгеньевича Пургина с должности Председателя Народного Совета ДНР, — сказано в заявлении Пушилина.