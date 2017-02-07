Новые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году? Политика Видео прогноз на 2017 год

Леонид Нерсисян, , 09:17 — REGNUM Что ждёт Вооружённые силы России и ВПК РФ в 2017 году? Рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

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