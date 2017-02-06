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Иран должен быть участником «антитеррористического фронта» — МИД РФ

Политика
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершенно не уважает США, и назвал Иран «террористическим государством номер один»

Москва, 6 февраля 2017, 14:38 — REGNUM  Иран вносит вклад в борьбу «Исламским государством» (запрещена в России) и должен быть участником «антитеррористического фронта», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Иран никогда не был замечен в каких-либо связях ни с ИГИЛ, ни с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ), более того, Иран вносит свой вклад в борьбу с ИГИЛ», — отметил дипломат.

Россия давно выступает за формирование «подлинно универсального фронта борьбы с терроризмом». Глава МИД России убежден, что «если мы будем объективно подходить к потенциальным участникам такой коалиции, Иран должен быть частью наших общих усилий».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершенно не уважает США, и назвал Иран «террористическим государством номер один». «Они повсюду рассылают деньги и оружие», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Как сообщало ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает Иран террористическим государством и намерен развивать отношения с этой страной. «Вы знаете, что РФ имеет партнерские добрые отношения с Ираном, мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, мы дорожим нашими отношениями в торгово-экономической области и надеемся на их дальнейшее развитие», — подчеркнул Песков.

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