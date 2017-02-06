Выборы президента Франции: Фийон готов к контратаке

Кандидат на пост президента Франции от Республиканской партии выступит перед народом

Париж, , 14:35 — REGNUM Кандидат в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон готов к мерам, после того как разразился скандал с участием его жены, поставивший под удар его предвыборную кампанию, сообщает Reuters.

Франсуа Фийон планирует выступить перед гражданами Французской Республики и «рассказать им всю правду». Такая необходимость возникла из-за того, что за последние несколько дней бывший премьер-министр страны подвергся серьезной критике за то, что его жена нарушила закон, получая заработную плату за фиктивное трудоустройство.

После этого рейтинг Фийона упал и фаворитом президентской гонки стал независимый кандидат Эммануэль Макрон.

Тем не менее кандидат от Республиканской партии заявил, что будет бороться до конца.

Напомним, в соответствии с опросами общественного мнения, проведенными две недели назад в самый разгар скандала с участием супруги Франсуа Фийона, фаворитом гонки стал независимый кандидат Эммануэль Макрон. Именно он проходил во второй тур президентских выборов вместе с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен.

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