Учеба под артобстрелом. В Донецке и Авдеевке открылись школы

Киев, , 14:28 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, в ДНР возобновили работу все образовательные структуры. Об этом сообщает министерство образования и науки ДНР, передает ИА REGNUM.

«С 6 февраля учебный процесс в образовательных организациях Донецкой Народной Республики возобновляется в обычном режиме. При первой необходимости руководитель образовательного учреждения самостоятельно принимает оперативное решение об изменении в учебном процессе с обязательным уведомлением вышестоящих органов», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы МЧС ДНР, за прошедшие двое суток спасатели эвакуировали из опасных районов Донецка семь мирных жителей. «Так, из Киевского района Донецка, с улиц Полиграфическая, Листопрокатчиков, проспекта Партизанский сотрудники министерства эвакуировали в безопасный район трех человек… Из Куйбышевского района Донецка, с улицы Словацкая, эвакуированы в безопасные районы четыре человека, из них трое детей», — говорится в сообщении.

В свою очередь, 6 февраля назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский проинформировал, что сегодня в Авдеевке заработали все общеобразовательные заведения, более 500 детей возобновили учебу. «Все школы в Авдеевке заработали в том режиме, в котором они работали до этого. Более 500 детей уже учатся. И только в старой Авдеевке в школу отправились 34−37 детей», — сказал в интервью УНН Жебривский.

По его словам, в районе Авдеевки наблюдается снижение интенсивности боевых действий. «Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме», — рассказал Жебривский.

Чиновник добавил, что в городе уже сформированы 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.

При этом пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области проинформировала, что за минувшие сутки в результате обстрелов Авдеевки разрушены 12 домов.

По данным ведомства, в городе задокументированы новые разрушения. Пока известно о 12-ти поврежденных домах по ул. Первомайской, Котляревского (Свердлова), Соборной (Ленина), Чернышевского, Леваневского, Донецкой, Колосова, пер. Лесному. «По данным фактам открытое уголовное производство по статье «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, спикер Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области Вероника Бахал в эфире «112 Украина» заявила, что с 29 января из Авдеевки эвакуированы почти 300 человек. «Всего из Авдеевки вывезено 290 человек, из них 42 человека преклонного возраста и 135 детей», — сказала Бахал.

Она сообщила, что городские пункты обогрева работают в штатном режиме, до сегодняшнего дня в них побывало порядка 11 тыс. человек.

В то же время главврач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко заявил, что за прошедшую неделю в лечебное учреждение доставили два десятка раненых из зоны проведения «АТО» на Донбассе. «За неделю доставлены 20 раненых из зоны «АТО». Четверо — мирные жители», — написал в Фейсбук Рыженко.

Напомним, 6 февраля по данным пресс-службы МЧС ДНР, ремонтные бригады продолжают восстановительные работы в Донецке (поселок Донецк-Северный), Докучаевске (поселок Ясный), Макеевке (Червоногвардейский район).

«Котельная поселка Донецк-Северный разрушена прямым попаданием снаряда ВСУ, котельная Донецкой школы-интерната № 5 временно законсервирована. Не работает котельная по ул. Листопрокатчиков, где продолжаются работы по восстановлению газопровода, поврежденного в ходе обстрелов. Из-за течи в котле приостановлена работа котельной школы села Кузнецово-Михайловка в Тельмановском районе. Проводятся ремонтные работы. Тепло не подается в 15 жилых домов республики. В Донецке занимаются устранением последствий недавних обстрелов со стороны ВСУ в 13-ти домах», — говорится в сообщении МЧС ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки ВС ДНР и ЛНР 94 раза обстреляли позиции ВСУ, пятеро украинских военных ранены, один травмирован. Противник вел огонь из танков, 122 и 152-мм артиллерии, 120-и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Под Донецком в результате снайперского обстрела погиб один боец ДНР.