Пакистан беспокоит миграционный запрет Трампа – The Strategist

Исламабад, , 14:27 — REGNUM Когда президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о запрете на въезд в США граждан ряда государств с преимущественного исламским населением, Пакистан, пока не внесенный в этот список, стал проявлять беспокойство. Оно переросло в настоящее тревогу, после того как глава аппарата Белого дома Райнс Прибус указал на возможность внесения туда и этой страны, пишет Клод Ракиситс в статье для The Strategist.

И у Исламабада есть все основания проявлять беспокойство относительно такой возможности. Дело в том, что страна по-прежнему полна террористами, которые сеют хаос и разрушение как в самом государстве, так и странах-соседях и на Западе. И это несмотря на многочисленные контртеррористические мероприятия, осуществляемые силами безопасности Пакистана.

Автор отмечает, что на фоне того, что целью исполнительного поручения является «обеспечение безопасности США», власти Пакистана хотят не дать Трампу поводов для внесения его в список, в котором находятся Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен. Так, 31 января Исламабад посадил под домашний арест лидера запрещенной террористической организации «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Махаммада Саида. До этого лидер организации, которую обвиняют в совершении терактов в Мумбае в 2008 году, мог спокойно перемещаться по городу Лахор, несмотря на то, что США предложили за информацию о нем награду в $10 млн.

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По всей видимости, власти страны хотят донести до Вашингтона, что Исламабад активно борется с терроризмом, но этим арестом вряд ли удастся кого-то убедить. Так, Саид помещался под стражу и прежде, но быстро оказывался на свободе. Он пользуется сильной поддержкой в крупнейшей провинции страны Пенджаб, на его стороне также крупные религиозные партии. Он имеет тесные связи с религиозными лидерами Саудовской Аравии, построившей около 30 тыс. медресе в Пакистане. А с учетом близких отношений Эр-Рияда с Вашингтоном к Саудовской Аравии прислушиваются в США.

Так, для того чтобы еще больше представить себя надежным и уважаемым партнером по контртеррористической деятельности, Пакистан приложил все усилия, чтобы в Белом доме узнали, что глава сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Байджва объявил президенту Афганистана Ашрафу Гани Ахмадзаю, что его военнослужащие уничтожили все «прибежища» террористических группировок на пакистанской земле.

Автор подчеркивает, что, по данным местных СМИ, официальные лица Пакистана указывают на то, что Исламабад сократит свое сотрудничество с Вашингтоном в борьбе против радикального исламизма, в частности, против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если в список запрета будет внесен и Пакистан. И хотя Исламабад был сложным и неоднозначным партнером США в Афганистане, он по-прежнему является критически важным партнером в мирном процессе в Афганистане. Иными словами, никакое будущее мирное соглашение с Афганистаном не сможет состояться без полной поддержки Пакистана. И в Вашингтоне знаю это.

Поэтому на фоне того, как президенту Трампу необходимо принять решение о том, что делать с 8 тыс. 500 военнослужащими армии США, расположенными в Афганистане, маловероятным кажется, что Белый дом внесет Пакистан к миграционному запрету. Так что в пока Исламабаду бояться нечего. Тем не менее в долгосрочной перспективе двусторонние отношения могут оказаться отнюдь не тёплыми. Так, Дональд Трамп не всегда считал Пакистан «страной фантастической страной с фантастическими людьми», как это было после телефонных переговоров с премьер-министром Навазом Шарифом в декабре 2016 году. До этого, в 2012 году, он потребовал от Исламабада извинений за то, что тот «предоставлял Усаме бен Ладену убежище на протяжении шести лет», а также поставил под сомнения ценность Пакистана как союзника.

Таким образом, лидеры Пакистана могут попытаться воспользоваться этой возможностью для окончательного разрыва связей с различными террористическими группировками в своей стране, будь они активны в Афганистане или Кашмире, а также продемонстрировать, что Пакистан является истинным другом США. Исламабаду, тем не менее, нужно помнить, что скоро на стол Трампу может лечь законопроект, объявляющий Пакистан «террористическим государством». И если Обама не поддерживал этот законопроект, то Шарифу не стоит быть уверенным, что Трамп окажется столь же терпимым.

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