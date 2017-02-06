Депутаты Рады требуют от Порошенко плана возвращения Донбасса и Крыма

Киев, , 14:25 — REGNUM Украинское руководство должно изложить свою программу по возвращению Донбасса и Крыма в состав Украины. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Максим Бурбак (фракция «Народный фронт») на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций сегодня, 6 февраля.

По мнению Бурбака, украинский народ имеет право знать, что Киев собирается предпринимать, чтобы вернуть Донбасс и Крым. «Считаем, что президент должен представить такой план и получить поддержку парламента», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук в интервью «ЛИГАБизнесИнформ» заявил о возможном отказе от Минских соглашений в пользу нового формата по урегулированию украинского конфликта — при катастрофическом развитии событий.

ВСУ в конце января перешли в наступление по линии соприкосновения с Донбассом. Киев в эскалации насилия обвиняет Россию, ДНР и ЛНР.

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