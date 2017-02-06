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У забайкальского отделения «Родины» заберут 500 тыс. рублей

Политика
Пожертвование было сделано незаконно, счел суд

Чита, 6 февраля 2017, 14:24 — REGNUM  Забайкальскому отделению политической партии «Родина» придется вернуть 500 тысяч рублей, которые в 2013 году в качестве добровольного пожертвования на счет организации перевел нынешний лидер региональной организации, депутат читинской городской думы Александр Щебеньков.

Как говорится в материалах суда, на которые ссылается «Забмедиа», 3 апреля 2013 года Щебеньков перевел на счет регионального отделения «Родины» полмиллиона рублей. При этом на момент пожертвования у предпринимателя Щебенькова имелись неисполненные финансовые обязательства в размере более 55,8 млн рублей перед рядом структур, в том числе ФНС.

В этой связи Арбитражный суд Забайкальского края принял решение признать недействительной сделку, последствием чего является взыскание с «Родины» 500 тысяч рублей и направление этих средств в конкурсную массу депутата-банкрота.

Сам депутат и его окружение ситуацию никак не комментируют.

В настоящее время продолжается процедура банкротства депутата Щебенькова. Ранее финансовый управляющий Щебенькова обратился в суд с заявлением об отмене договора дарения, после которого коттедж с участком в пригороде краевой столицы перешел в собственность сына народного избранника. В качестве еще одного источника накопления массы несостоятельного Щебенькова, исходя из поданных в суд ходатайств, управляющий определил полмиллиона рублей, добровольно пожертвованных в марте 2013 года Щебеньковым региональному отделению всероссийской политической партии «Родина».

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