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РАН признала гомеопатию лженаукой: Фактор веры и точки

Политика
Теория XVIII века не прошла клинические испытания

Москва, 6 февраля 2017, 14:24 — REGNUM  В Госдуме разошлись мнения по вопросу признания РАН гомеопатии лженаукой, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой, говорится в меморандуме. Ученые рекомендуют Минздраву вывести гомеопатические препараты из медицинского потребления в государственных учебных учреждениях, не включать гомеопатию в стандарты оказания медицинской помощи. Среди рекомендаций — Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств, аптекам — не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами и не рекомендовать ее покупателям.

Фактор веры врача

Так, по мнению экс-главы Роспотребнадзора, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, фактор веры врача творит чудеса.

«Можно давать просто плацебо больному — это просто мел в виде таблетки — и будет положительный эффект», — отмечает бывший санитарный врач.

При этом он допускает, что «с точки зрения строгой науки ученые правы».

Эффективности нет

Эффективность гомеопатии не доказана научными методиками и наукой, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ). «Никакой эффективности от гомеопатии нет, поэтому нет и необходимости продвигать эту методику, тем более государством», — сказал он. При этом парламентарий указал на то, что гомеопатия оказывает психологическое воздействие — «короткое».

Рано ставить точку

Член Совфеда Валерий Рязанский считает, что ученым надо продолжать работу по изучению гомеопатии. «Я бы так легко не списывал народную медицину и предложил ученым и последователям использования гомеопатических средств продолжить диалог, работу по изучению полезных свойств гомеопатии нужно продолжать», — сказал сенатор.

Вместе с тем в 2016 году Федеральная торговая комиссия США (FTC) обязала производителей гомеопатических препаратов информировать потребителей о том, что гомеопатия основана на теориях XVIII века, а сами препараты не проходят необходимые клинические испытания и не одобрены медицинскими экспертами.

Читайте ранее в этом сюжете: ФАС о меморандуме РАН «О лженаучности гомеопатии»: «Полностью поддерживаем»

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