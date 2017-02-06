Беспилотник США десять часов летал над Донбассом
Аппарат RQ-4A Global Hawk не пересекал линию разграничения
Киев, 6 февраля 2017, 14:12 — REGNUM Американский беспилотный летательный аппарат, способный осуществлять разведку на глубине 300 км, кружил в районе линии разграничения в Донбассе около десяти часов. Об этом сообщает 6 февраля телерадиокомпания «Звезда».
Передвижение беспилотника ВВС США вдоль границ ДНР и ЛНР 5 февраля зафиксировали ресурсы, отслеживающие перемещение западных военных самолетов. Отмечено также, что аппарат RQ-4A Global Hawk не пересекал линию разграничения, на борту беспилотника работал транспондер.
БПЛА летал на высоте более 15 км. С учетом технических возможностей такого аппарата можно предположить, что беспилотник смог изучить территорию обеих республик Донбасса и часть территории России, примыкающей к границе.
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