Беспилотник США десять часов летал над Донбассом

Киев, , 14:12 — REGNUM Американский беспилотный летательный аппарат, способный осуществлять разведку на глубине 300 км, кружил в районе линии разграничения в Донбассе около десяти часов. Об этом сообщает 6 февраля телерадиокомпания «Звезда».

Передвижение беспилотника ВВС США вдоль границ ДНР и ЛНР 5 февраля зафиксировали ресурсы, отслеживающие перемещение западных военных самолетов. Отмечено также, что аппарат RQ-4A Global Hawk не пересекал линию разграничения, на борту беспилотника работал транспондер.

БПЛА летал на высоте более 15 км. С учетом технических возможностей такого аппарата можно предположить, что беспилотник смог изучить территорию обеих республик Донбасса и часть территории России, примыкающей к границе.