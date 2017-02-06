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Грузия принимает меры по защите осужденного в Цхинвале Гиунашвили

Политика
Оппозиция обвиняет власти в неправильной политике в отношении России

Тбилиси, 6 февраля 2017, 14:07 — REGNUM  Грузия принимает меры по защите своего гражданина Георгия Гиунашвили, которому 3 февраля Цхинвальский суд присудил 20 лет лишения свободы. Соответствующее заявление распространила Служба госбезопасности Грузии.

Как пояснили в этом ведомстве, решение суда, а также все предъявленные Георгию Гиунашвили обвинения — надуманные и лишенные всяческих легитимных оснований, соответственно, приговор Цхинвальского суда — незаконный.

«Служба государственной безопасности сделает все для освобождения Гиунашвили из незаконного заключения. Служба безопасности активно продолжит обсуждение указанного вопроса на встречах в рамках Механизма превенции и реагирования на инциденты (IPRM) и в формате Женевских международных дискуссий (GID). Служба государственной безопасности уже сообщила детали дела Гиунашвили всем государственным ведомствам, чтобы они проинформировали об этом мировое сообщество», — сказано в заявлении.

Незаконным считает задержание Гиунашвили и госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Как заявила она журналистам, аппарат госминистра еще больше активизирует работу, чтобы добиться освобождения Георгия Гиунашвили.

Между тем оппозиция считает действия властей недостаточными и критикует их в неспособности защитить собственных граждан. По оценке бывших и нынешних лидеров «Единого национального движения», виной всему — неправильная политика правительства Грузии в отношении России.

Как заявил телекомпании «Рустави-2» представитель «Европейской Грузии» Зураб Чиаберашвили, нынешняя власть постоянно идет на уступки России, и результатом таких уступок являются похищения граждан у «оккупационной линии». Он призывает правительство разместить на этой линии специальные подразделения служб безопасности, чтобы предотвратить подобные факты.

А один из лидеров нынешнего «Национального движения» Нугзар Циклаури считает, что власти Грузии напрасно в свое время освободили обвинявшихся в терроризме и шпионаже российских граждан. «Если бы они (граждане России) сидели в тюрьме, Грузия могла бы обменять их на Георгия Гиунашвили, а сейчас у нас никаких рычагов нет», — отметил в беседе с «Рустави-2» Циклаури.

Георгий Гиунашвили был задержан правоохранительными органами Южной Осетии в июне прошлого года по обвинению в незаконном пересечении границы, а также диверсионной и террористической деятельности.

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Грузия и Южная Осетия
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