В случае отказа от Минских соглашений на линию фронта в 426 километров вернется «вся армада сверхтяжелых вооружений с обеих сторон»

Киев, , 14:06 — REGNUM Представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук в интервью «ЛИГАБизнесИнформ» заявил о возможном отказе от Минских договоренностей в пользу нового формата по урегулированию украинского конфликта.

По его словам, это не исключено «при катастрофическом развитии событий» и искать другой формат будет сложно. В случае отказа от Минских соглашений на линию фронта в 426 километров вернется «вся армада сверхтяжелых вооружений с обеих сторон».

Кроме того, в случае смены формата в Донбассе будет разрушена инфраструктура жизнеобеспечения, прекратится обмен заложниками и закроются все пункты пропуска. Он также не исключил прочие «тяжелые последствия».

В конце января 2017 года власти Украины попытались вновь перейти в наступление в Донбассе. Вооруженные силы Украины отбросили режим прекращения огня и начали широкомасштабные артиллерийские и ракетные обстрелы мирных городов и сел.

При этом Киев цинично заявляет, что в эскалации насилия якобы виновата Россия и народные республики Донбасса, хотя даже министерство обороны Украины прямо заявило, что ВСУ ведут наступление в Донбассе.

5 февраля замкомандующего оперативным командованием ДНР Басурин заявил, что Украина отказалось выполнять Минские договоренности, и вместо отвода вооружений стянуло к линии соприкосновения дополнительные силы и технику.

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