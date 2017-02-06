Киев откажется от Минска-2 при «катастрофическом развитии событий»
Киев, 6 февраля 2017, 14:06 — REGNUM Представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук в интервью «ЛИГАБизнесИнформ» заявил о возможном отказе от Минских договоренностей в пользу нового формата по урегулированию украинского конфликта.
По его словам, это не исключено «при катастрофическом развитии событий» и искать другой формат будет сложно. В случае отказа от Минских соглашений на линию фронта в 426 километров вернется «вся армада сверхтяжелых вооружений с обеих сторон».
Кроме того, в случае смены формата в Донбассе будет разрушена инфраструктура жизнеобеспечения, прекратится обмен заложниками и закроются все пункты пропуска. Он также не исключил прочие «тяжелые последствия».
В конце января 2017 года власти Украины попытались вновь перейти в наступление в Донбассе. Вооруженные силы Украины отбросили режим прекращения огня и начали широкомасштабные артиллерийские и ракетные обстрелы мирных городов и сел.
При этом Киев цинично заявляет, что в эскалации насилия якобы виновата Россия и народные республики Донбасса, хотя даже министерство обороны Украины прямо заявило, что ВСУ ведут наступление в Донбассе.
5 февраля замкомандующего оперативным командованием ДНР Басурин заявил, что Украина отказалось выполнять Минские договоренности, и вместо отвода вооружений стянуло к линии соприкосновения дополнительные силы и технику.
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