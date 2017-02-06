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«Виктор Басаргин – жертва двух классических недостатков»

Политика
Авторитетный свердловский журналист Эдуард Коридоров считает теперь уже бывшего губернатора Прикамья Виктора Басаргина большим руководителем, который пострадал из-за кадровой неразборчивости и неумения работать со СМИ
Виктор Басаргин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Виктор Басаргин

Пермь, 6 февраля 2017, 14:05 — REGNUM  Главная новость Пермского края сегодня, 6 февраля, — это заявление главы региона Виктора Басаргина о сложении губернаторских полномочий и отказ от участия в выборах, тогда как ранее он намеревался идти на второй срок. Новость вышла за пределы края, пользователи активно выражают свое мнение по ситуации. Так, авторитетный свердловский журналист Эдуард Коридоров считает, что «Виктор Федорович Басаргин — классический пример большого руководителя, ставшего жертвой двух классических же недостатков: кадровой неразборчивости (читай — отсутствия «правой руки», умеющей построить систему рекрутинга) и PR-импотенции (читай — отсутствия «левой руки», умеющей работать со СМИ и общественностью)». Такую запись он оставил на своей странице в соцсети, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Коридорова, провалов, в прямом и переносном смыслах, у Басаргина было гораздо меньше, чем у Чиркунова (Олег Чиркунов — губернатор Прикамья в 2004—2012 годах — ИА REGNUM), если не считать безбрежные уголовные скандалы с министрами: «Достижений — больше. Да и настрой Басаргина был отнюдь не такой людоедский и социал-дарвинистский, как у Чиркунова. А вот поди ж ты — останется в истории как слабак и ноль. Пермский край — удивительная территория, где изобилие СМИ и хроническая политическая чесотка никак не конвертируются во что-то разумное и созидательное…».

Комментаторы тут же среагировали. «Видимо, все преуспели в ином — помощь утопающему не в нем самом, но в зеваках, которые только поглубже утопающего пихают», — сказал один из пользователей. Другой комментатор отметил такое качество в Басаргине, как порядочность: «…в политике такие не выживают».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля глава Пермского края Виктор Басаргин подал досрочно в отставку. Хотя до этого выражал намерение участвовать в предстоящих выборах. Президент РФ Владимир Путин предложил должность и.о. губернатора Пермского края Максиму Решетникову, который является уроженцем Перми, но до настоящего времени являлся руководителем Департамента экономической политики и развития города Москвы.

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