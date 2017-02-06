В СБУ опровергли запрет Садальскому посещать Украину

Киев, , 13:56 — REGNUM Российский актер Станислав Садальский не входит в число лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ), передает 6 февраля RT.

Как отмечено в сообщении пресс-службы ведомства, на текущий момент въезд актеру на Украину не запрещен. Садальский сообщил о том, что не сможет посетить соседнее государство, 3 февраля.

«В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают», — написал он в своем «Живом журнале».

Актер также опубликовал в блоге обращение одесской общественной организации «Рада громадської безпеки» в адрес СБУ, авторы которого просят закрыть Садальскому въезд в страну. Общественники напоминают в письме о критических высказываниях Садальского в связи с шествием «Бессмертного полка» в Киеве и проведением конкурса «Евровидение» на Украине.