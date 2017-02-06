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ЛДПР предлагает ввести ограничения для кандидатов в президенты России

Политика
Парламентские политические силы могут получить приоритет при выдвижении кандидатов в президенты России

Москва, 6 февраля 2017, 13:38 — REGNUM  Законопроект, уточняющий право выдвижения на пост президента России, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Предлагается предоставить право выдвижения кандидатов на должность президента Российской Федерации только политическим партиям, федеральные списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов по результатам последних, предшествующих выборам президента России выборах депутатов Госдумы. Также в случае принятия закона в выборах смогут принять участие и самовыдвиженцы — только есть они являются членами парламентской партии — «Единой России», ЛДПР, КПРФ или «Справедливой России».

Согласно действующему законодательству президентом России может быть избран гражданин Российской Федерации, если он не моложе 35 лет, постоянно проживает в России не менее 10 лет. Выдвигать кандидатуры имеют право все политические партии, также кандидат может выдвинуть собственную кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Авторам очевидно, что предоставление возможности участия в избирательной кампании по выборам президента РФ всем политическим партиям «запутывает избирателей». Причем среди таких политических партий появляются и так называемые однодневки, то есть партии, которые образовываются перед выборами и пытаются посредством выборов сделать себе рекламу, особенно в преддверии выборов депутатов Государственной думы. «Но, не имея успеха, как правило, они быстро исчезают с политической арены сразу после выборов», — отмечают парламентарии.

В настоящее время Минюстом России зарегистрировано 76 политических партий, потенциально имеющих право выдвинуть своих кандидатов на должность президента РФ. Количество политических партий выросло в семь раз с 2013 года, когда вступил в силу федеральный закон о снижении с 40 тыс. до 500 членов партии, минимально необходимых для ее регистрации.

На выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва в 2016 году 5-процентный и 3-процентный минимальный барьер не смогла преодолеть ни одна новая политическая партия.

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