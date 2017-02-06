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Назначен и.о. губернатора Пермского края

Политика
Президент России Владимир Путин принял отставку Виктора Басаргина и предложил главе Департамента экономической политики и развития Москвы Максиму Решетникову возглавить Пермский край

Москва, 6 февраля 2017, 13:35 — REGNUM  Исполняющим обязанности губернатора Пермского края станет Максим Решетников, который с апреля 2012 года являлся министром правительства Москвы, руководителем Департамента экономической политики и развития столицы. Как сообщает kremlin.ru, 6 февраля в Ново-Огарево состоялась встреча главы государства с кандидатом на пост первого лица Прикамья.

Владимир Путин во время разговора обратил внимание на то, что Решетников является уроженцев Пермского края. «Вы связь со своей малой родиной всегда сохраняли и ощущаете до сих пор. Вы там по службе доросли до начальника аппарата губернатора», — отметил Путин.

На предложение президента вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора Решетников сказал: «Это будет большая честь для меня и большое доверие. Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться».

Он назвал две первоочередные задачи: развитие соцзащиты и развитие экономики. В заключении Владимир Путин отметил, что Максим Решетников хорошо знает ситуацию в Перми и выразил надежду, что «он все сделает для того, чтобы оправдать ожидания людей — нерешённых вопросов ещё достаточно, — опираясь, конечно, на то, что было сделано предыдущей командой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля глава Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении губернаторских полномочий. Напомним. Срок его губернаторства истекает весной 2017 года. Эксперты называли несколько кандидатов, которые сменят Басаргина в должности главного федерального инспектора Игоря Цветкова, заместителя главы Россотрудничества Алексея Фролова и главу столичного департамента экономической политики Максима Решетникова.

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