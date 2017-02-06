«Сапфировый» юбилей: Елизавета II отмечает 65-летие правления

Лондон, , 13:25 — REGNUM Ровно 65 лет назад, 6 февраля 1952 года, дочь короля Георга VI Елизавета Александра Мария взошла на британский престол под именем Елизаветы II. По случаю юбилея правления монарха в Лондоне пройдут торжественные мероприятия, сообщает The Telegraph.

Королева встретит «сапфировый» юбилей в своей резиденции в Сандринхеме. Ежегодно 6 февраля Елизавета II отдает дань памяти отцу, скончавшемуся от рака легких. В Лондоне состоится выступление оркестра Королевской артиллерии, парад лошадей и вечерний артиллерийский салют.

Кроме того, Королевский монетный двор выпустил в обращение серию монет с профилем королевы. Букингемский дворец по случаю 65-летия правления Елизаветы II опубликовал ее фотографию в серьгах и колье с сапфирами — свадебным подарком ее отца.

Елизавета фактически стала королевой Великобритании 6 февраля 1952 года, в день кончины отца. Однако ее коронация состоялась 2 июля 1953 года. Елизавета II дольше всех британских монархов находится на троне. Также она — старейший монарх в истории страны.