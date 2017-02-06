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Песков напомнил о внутреннем характере конфликта в Донбассе

Политика
Между Россией и Украиной нет никакого конфликта, сказал Песков

Москва, 6 февраля 2017, 13:11 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь напомнил, что между Россией и Украиной нет никакого конфликта.

По его словам, Донбасс — «это исключительно внутриукраинский конфликт». Так Песков ответил на вопрос журналистов о возможной встрече президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко и воспримут ли ее положительно, если она поможет «решить конфликт между РФ и Украиной».

Песков также заявил, что какие-либо внешнеполитические приоритеты других стран, в том числе США, он комментировать не вправе. «Если подобная встреча в любом случае каким-то образом поспособствует урегулированию вот этого внутриукраинского конфликта, то мы будем только рады», — сказал Песков

Накануне президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко, лидеры двух стран обсудили урегулирование конфликта в Донбассе с помощью политико-дипломатического пути.

Трамп и Порошенко выразили «глубокую обеспокоенность» из-за эскалации напряженности в Донбассе и ухудшения гуманитарной ситуации в Авдеевке. Была подчеркнута «насущная необходимость» скорейшего установления режима полного прекращения огня.

В конце января 2017 года власти Украины попытались вновь перейти в наступление в Донбассе. Вооруженные силы Украины отбросили режим прекращения огня и начали широкомасштабные артиллерийские и ракетные обстрелы мирных городов и сел. При этом Киев цинично заявляет, что в эскалации насилия якобы виновата Россия и народные республики Донбасса, хотя даже министерство обороны Украины прямо заявило, что ВСУ ведут наступление в Донбассе.

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