В Кремле считают Иран партнёром и не согласны с оценкой Трампа

Москва, , 13:05 — REGNUM Российское руководство не согласно с оценкой президента США Дональда Трампа, назвавшего Иран террористическим государством. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 6 февраля.

Комментируя заявление Трампа в интервью телеканалу Fox News, в котором он назвал Иран «террористическим государством номер один», Песков отметил: «Мы не согласны с такой постановкой вопроса».

По его словам, у Москвы и Тегерана существуют отношения партнёрства, которыми российская сторона дорожит. Россия надеется на дальнейшее развитие сотрудничества.

Что касается возможности улучшить отношения с США, то прагматический взаимовыгодный диалог Москва приветствует. Хотя по ряду политических вопросов у Вашингтона и Москвы диаметрально противоположное видение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Трамп заявил: «Иран нас совершенно не уважает. Это же террористическое государство номер один. Они повсюду рассылают деньги и оружие». США намерены воздействовать на Тегеран с помощью санкций, и введённые ограничительные меры в отношение Ирана — это только начало.

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