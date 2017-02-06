«Национальный фронт»: Франции нужно вернуть контроль за границами

Париж, , 12:48 — REGNUM Оппозиционная партия «Национальный фронт» сможет помочь Франции, которая в последние годы сталкивается с терроризмом и иммиграцией. Об этом сообщила депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен (племянница кандидата в президенты от «Национального фронта» Марин Ле Пен) в интервью RT.

«Мы хотим избавиться от Шенгена, чтобы вернуть себе контроль за нашими границами и знать, кто к нам приезжает, и кто уезжает, а также чтобы ограничить иммиграцию, — говорит Марешаль-Ле Пен. — Коммунаризм является почвой, на которой растёт радикальный ислам. Мы намерены занять более жесткую позицию по отношению к салафизму».

По ее словам, «Национальный фронт» выступает также против того, что Катар и Саудовская Аравия финансируют различные программы для французских мусульман.

«Все организации, которые контактировали с радикальными исламистами должны быть расформированы, а сами они должны быть депортированы», — говорит она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля 2017 г. лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен опубликовала свою президентскую программу. В общей сложности в ней насчитывается 144 пункта. В числе прочих значится восстановление «национального суверенитета» Франции. Также есть пункт о сокращении притока мигрантов и план по пересмотру Конституции страны.

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