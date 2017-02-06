МИД РФ: Попытки США вбить клин между Россией и Ираном — спекуляция

По словам чиновников, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность вмешаться в военный и дипломатический альянс между Россией и Ираном, чтобы положить конец сирийскому конфликту и реорганизовать борьбу с «Исламским государством» (запрещена в РФ)

Москва, , 12:46 — REGNUM Москва сожалеет в связи с новыми санкциями США в отношении Ирана, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы сожалеем, что так получается. Мы всегда фиксировали позицию, что санкции не являются приемлемым, подходящим инструментом решения тех или иных вопросов», — отметил представитель МИД.

Кроме того, Москва считает голословными спекуляциями публикации СМИ о том, что США хотят «вбить клин» между Россией и Ираном.

«WSJ и многие другие не занимаются ничем, кроме как выискиванием поводов для голословных спекуляций и безосновательных инсинуаций и попыток отравить атмосферу в отношениях», — констатировал дипломат.

Новая американская администрация рассматривает возможности, которые помогут помешать военному и дипломатическому взаимодействию России с одним из ее ключевых союзников на Ближнем Востоке — Ираном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в арабских и европейских странах. По данным издания, команда президента Дональда Трампа делает это для того, чтобы прекратить сирийский конфликт и активизировать борьбу с террористический группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

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