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Председатель яроблизбиркома: Свою репутацию я буду защищать

Политика
Олег Килипченко намерен обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства
Олег Килипченко
Иллюстрация: Yaroslavl.izbirkom.ru
Олег Килипченко

Ярославль, 6 февраля 2017, 12:31 — REGNUM  Подавший в отставку председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM распространяемую в интернете негативную оценку его деятельности.

«Оценку моих профессиональных качеств и результатов работы уже дали и глава региона Дмитрий Миронов, и Центральная избирательная комиссия, рекомендовав меня сперва в новый состав облизбиркома, а затем и на пост председателя. Но, видимо, кому-то мои принципы, подходы в работе не нравятся. Эти люди решили, что губернатор и ЦИК ошиблись. Что ж, я не собираюсь держаться за своё кресло во что бы то ни стало. Поэтому-то и обратился к Дмитрию Миронову с просьбой об исключении меня из состава членов областной избирательной комиссии. Я обсуждал этот вопрос и с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Удивительно, но поток грязи, выливаемой на меня, не прекращается. Более того, пытаются очернить и других членов избирательной комиссии. В этой ситуации мне ничего не остаётся, как защищать свою репутацию в судебном порядке», — заявил Олег Килипченко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя избирательной комиссии Ярославской области будет рассмотрен на внеочередном заседании 7 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Решение об отставке главы яроблизиркома будет принято 7 февраля

Читайте развитие сюжета: Отставка главы Ярославского облизбиркома — удар по демократии в регионе

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